Zao | l' app che ti trasforma in un attore di film e serie tv

Privacy - l'app cinese Zao diventa un caso come FaceApp : Bloccata da WeChat, dubbi su utilizzo dati personali. l'app permette di creare video in cui gli utenti possono sostituire i volti delle celebrità in scene di film, spettacoli e video musicali popolari, semplicemente caricando un selfie

Zao - l’app per scambiare il proprio volto con le celebrità ha problemi di privacy : (Foto: Momo Inc) Zao è una delle applicazioni più popolari degli ultimi tempi in Cina visto che permette di applicare il proprio volto sostituendolo a quello di una celebrità in un video da condividere subito con gli amici. Il software gratuito è disponibile per iOs (ossia iPhone e iPad) da meno di una settimana ed è stato scaricato così tante volte da mandare due volte i server in down, ma apre a inquietanti similitudini con una delle app più ...