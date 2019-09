Wenger | la panchina inizia a mancargli | “Mi rivedrete di nuovo in trincea”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Il calcio, in questo anno è mezzo, non l’ha mai lasciato. Certo, il ruolo di opinionista non è quello di allenatore, e infatti l’aria della. “Mi vedrete diin trincea”. Musica e parole di Arseneai microfoni di ‘BeIN Sports’. “Ho rifiutato alcune buone offerte perché non mi sentivo pronto. Mi sono reso di conto di aver vissuto a lungo nella mia bolla, isolandomi dal resto del mondo, e questo mi ha fatto esitare davanti alla possibilità di tornare in gioco così presto. Ho allenato per 35 anni senza interruzioni per cui lasciare la mia bolla e aprire gli occhi ha richiesto del tempo. Ma miinanche se non so esattamente quando. Una nazionale? Non sarei contrario, mi è sempre interessata la possibilità di prendere parte a un Mondiale”. “L’affare Neymar? Penso che ...

