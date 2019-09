«Watchmen» | la data di uscita | trailer e trama

Watchmen - annunciata la data di debutto della serie tv : https://www.youtube.com/watch?v=1yKq1PRvPJQ C’è molta attesa per Watchmen, la serie tv di Hbo che fungerà da nuovo adattamento dell’acclamata graphic novel di Alan Moore. La nuova produzione è affidata a Damon Lindelof, già coinvolto in ambiziosi progetti seriali come Lost e The Leftovers, e ha già fatto parlare molto di sé in quanto le criptiche anticipazioni diffuse finora hanno lasciato i fan storici dell’opera a fumetti ...