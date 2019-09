Volley femminile | Europei 2019 Mazzanti | “Un’altra opportunità con la Serbia” Egonu

Fonte : oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Giornata indimenticabile per la Nazionale Italiana diche ha sconfitto la Russia per 3-1 e si è qualificata alle semifinali degli. Le azzurre si sono scatenate contro l’Armata, hanno vinto all’Atlas Arena di Lodz e sono tornate tra le quattro grandi del Vecchio Continente dopo addirittura otto anni di assenza. Di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della Feder. DAVIDE: “È stata una bellissima partita, abbiamo fatto fatica a dare continuità al nostro gioco, ma la squadra ha gestito alla grande i momenti difficili. Non era facile rientrare in campo con il giusto atteggiamento, dopo la maniera in cui abbiamo perso il primo set. Le ragazze, invece, non hanno mai perso la fiducia e la lucidità per gestire alcune situazioni tattiche. Il gruppo è sempre rimasto compatto ed è bello aver centrato ...

