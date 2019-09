Volley femminile - Europei 2019 : la Bulgaria tenta l’impresa contro la Serbia. Polonia-Germania e Turchia-Olanda gli altri quarti : Oggi (4 settembre) è l’attesissima giornata dei quarti di finale degli Europei 2019 di Volley femminile. In programma quattro match: alle ore 16.00 tra Serbia-Bulgaria, alle ore 18 Italia-Russia, alle 18.30 Turchia-Olanda e alle ore 20.30 Polonia-Germania. Ci si attendono gare ricche di emozioni e colpi di scena. Senza ombra di dubbio la gara che, almeno sulla carta, sembra già essere segnata è quella tra le bulgare e le campionesse del ...

Volley femminile - Europei 2019 : calendario quarti di finale di oggi. Programma - orari e tv : Gli Europei 2019 di Volley femminile entrano nel vivo, oggi la giornata sarà dedicata ai quarti di finale. Grande attesa in casa Italia per la sfida contro la Russia delle ore 18.00. Le azzurre di Davide Mazzanti dovranno alzare il livello del loro gioco se vorranno superare le ragazze di Pankov. Ad aprire il Programma dei quarti di finale degli Europei 2019 di Volley femminile sarà la partita tra Serbia-Bulgaria alle ore 16. Le ragazze ...

Italia-Russia oggi in tv - Europei Volley femminile 2019 : orario d’inizio - canale e streaming : oggi mercoledì 4 settembre si gioca Italia-Russia, quarto di finale degli Europei 2019 di volley femminile: all’Atlas Arena di Lodz (Polonia) andrà in scena lo scontro da dentro o fuori che mette in palio la qualificazione alle semifinali, si preannuncia una battaglia epocale tra due delle grandi favorite della vigilia che vogliono proseguire la propria avventura nella rassegna continentale. L’incontro dovrebbe essere estremamente ...

LIVE Italia-Russia - Europei Volley femminile 2019 in DIRETTA : calendario - orario - tv - streaming e programma : Oggi (4 settembre) è il gran giorno dei quarti di finale degli Europei 2019 di volley. La sfida di cartello è certamente Italia-Russia. Le azzurre dovranno affrontare un avversario durissimo, di certo il più ostico incontrato nella manifestazione continentale. Le ragazze di Davide Mazzanti hanno convinto sin qui, ma dovranno alzare ancora di più l’asticella delle loro prestazioni se vorranno avere la meglio sulle russe. I precedenti, ...

Volley femminile - Europei 2019 : palinsesto quarti di finale. Calendario - programma - orari - tv e streamin tra Rai e DAZN : Italia-Russia, quarto di finale degli Europei 2019 di Volley femminile, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due: l’appuntamento è per mercoledì 4 settembre alle ore 18.00, le due squadre scenderanno in campo all’Atlas Arena di Lodz (Polonia) e si daranno battaglia per la conquista di un posto in semifinale. La nostra Nazionale cercherà l’impresa sportiva contro la solida Armata, tutto pronto per l’imperdibile confronto ...

Volley femminile - Europei 2019 : quarti di finale in diretta streaming su DAZN. Calendario - programma - orari e tv : Mercoledì 4 settembre si giocheranno i quarti di finale degli Europei 2019 di Volley femminile, ricchissima giornata per tutti gli appassionati di pallavolo che potranno gustarsi i quattro incontri in diretta streaming su DAZN. Si preannuncia grande spettacolo a partire dalle ore 16.00 quando la favorita Serbia se la dovrà vedere contro la Bulgaria, sulla carta le Campionesse del Mondo non dovrebbero avere particolari problemi ma attenzione alle ...

Italia-Russia Volley femminile : orario - tv - streaming - programma. Come vederla gratis e in chiaro : Italia e Russia si affronteranno mercoledì 4 settembre nei quarti di finale degli Europei 2019 di volley femminile, le due squadre scenderanno in campo alle ore 18.00 all’Atlas Arena di Lodz (Polonia) per affrontarsi in uno scontro diretto da brividi: in palio la qualificazione alla semifinale da giocare verosimilmente contro la Serbia detentrice del titolo. Si preannuncia un’autentica battaglia, uno scontro diretto estremamente ...

Volley femminile - Europei 2019 : tutti i rebus da sciogliere per l’Italia di Mazzanti. Serve un cambio di passo per non salutare il torneo : L’Italia si avvicina a grandi passi al quarto di finale degli Europei 2019 di Volley femminile che giocherà mercoledì 4 settembre (ore 18.00) contro la Russia, una partita da dentro o fuori che vale l’ingresso alla zona medaglie e la semifinale probabilmente contro la Serbia. Le azzurre andranno a caccia dell’impresa all’Atlas Arena di Lodz (Polonia), di fronte si ritroveranno una corazzata che non brilla più come qualche ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Russia. Quando si gioca? Data - orario - : Cresce l’attesa per il quarto di finale degli Europei 2019 di Volley femminile tra l’Italia–Russia. Le azzurre scenderanno in campo domani (4 settembre) alle ore 18 all’Atlas Arena di Lodz (Polonia). La squadra guiData da Davide Mazzanti si è comportata egregiamente sin qui. Nonostante un percorso quasi perfetto, l’Italia dovrà ulteriormente alzare l’asticella del proprio gioco per raggiungere la semifinale della ...

Volley femminile - Europei 2019 – Sarah Fahr : “Una grande emozione l’esordio - ora la migliore Italia contro la Russia” : La Nazionale Italiana femminile si sta preparando a Lodz in vista del quarto di finale contro la Russia di mercoledì 4 settembre (ore 18.00) all’Atlas Arena. Le nostre rappresentanti vanno a caccia della fase finale di Ankara, un traguardo che l’Italia non conquista dal 2011. Nel 3-0 rifilato alla Slovacchia, non si è vista la migliore versione della nostra Nazionale, ma non sono mancati gli spunti di interesse. Tra questi il debutto nel ...

Volley femminile - Europei 2019 : il tabellone dell’Italia. Il cammino e le possibili avversarie delle azzurre. : Ora si fa davvero sul serio agli Europei 2019 di Volley femminile, il tabellone si è allineato ai quarti di finale e la rassegna continentale entra nella fase calde dopo una decina di giorni in cui abbiamo assistito spesso e volentieri a match scontati con ben poche sorprese. Tutte le grandi favorite sono arrivate fino a qui anche se il tabellone è un po’ differente rispetto a quello che ci si aspettava, complice la sconfitta della Russia ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia - altalenante e con poco smalto. Ora i quarti di finale - serve l’impresa con la Russia : Opaca, a tratti discontinua e altalenante, poco fluida sotto il profilo del gioco, macchinosa e in alcuni frangenti fallosa: quella vista agli Europei 2019 di Volley femminile è la brutta copia dell’Italia che nella prima settimana è stata molto lontana dai suoi standard. La nostra Nazionale si è qualificata ai quarti di finale ma le sensazioni lasciate sono tutt’altro che positive: la sconfitta contro la Polonia al tie-break ...

Volley femminile - Tabellone Europei 2019 : calendario - date - orari e accoppiamenti dai quarti alla finale : Mercoledì 4 settembre si giocheranno i quarti di finale degli Europei 2019 di Volley femminile, tra Lodz e Ankara andranno in scena quattro partite imperdibile che delineeranno la composizione della Final Four del weekend. Si preannuncia grande spettacolo per questo secondo turno a eliminazione diretta con degli incroci incerti e grandi partite di spessore, finalmente si farà sul serio in questa rassegna continentale. L’Italia se la dovrà ...