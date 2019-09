Volley femminile | Europei 2019 | ITALIA GALATTICA! Azzurre in semifinale | Russia travolta

Fonte : oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Ankara, arriviamo! L’vola inaglidi: lehanno sconfitto laper 3-1 (25-27; 25-22; 27-25; 25-21) in un epocale quarto di finale giocato all’Atlas Arena di Lodz (Polonia) e, dopo 123 minuti di intensissima battaglia, hanno staccato il biglietto per la capitale della Turchia. La nostra Nazionale torna tra le quattro grandi del Vecchio Continente dopo otto anni dall’ultima volta e sabato 7 settembre scenderà in campo per affrontare la Serbia (oggi 3-0 alla Bulgaria) nella rivincita dell’atto conclusivo degli ultimi Mondiali. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno compiuto una bellissima impresa sportiva contro la sempre fortissima Armata che non era nella sua miglior forma ma che è sempre difficile da battere, è servita una maratona in rimonta per mettere in ginocchio la formazione di coach Pankov ...

