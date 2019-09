«Voglio e posto» | la naturalezza di Ferragni al Lido

Ambra Lombardo/ 'Ho lasciato il posto di professoressa - Voglio condurre Melaverde!' : Ambra Lombardo ha lasciato la cattedra per sfondare nel mondo dello spettacolo: 'Ho fatto il provino per condurre Melaverde'

Valentino Rossi ha messo la testa a posto : Voglio diventare padre : Il campione di motociclismo ha svelato di esser pronto a metter su famiglia con la fidanzata, conosciuta un anno fa, sulle piste sportive e di pensare a un figlio. L'amore non ha età, parola di Valentino Rossi che da oltre un anno fa coppia fissa con la modella 24enne Francesca Sofia Novello. Il campione di motociclismo, a 40 anni, sembra aver messo la testa a posto e sogna di diventare padre. Lo ha ammesso lui stesso nel ...

LIVE Torino-Wolverhampton - Europa League 2019 in DIRETTA : i granata Vogliono un posto nella fase a gironi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della partita – Orario, programma e come vedere Torino-Wolverhampton Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Torino-Wolverhampton, andata dell’ultimo turno preliminare di Europa League. I granata si giocano l’accesso alla fase a gironi della competizione contro i temibilissimi inglesi, arrivati al settimo posto nell’ultima Premier League. ...

Un posto con le frontiere aperte - ma dove pochi Vogliono trasferirsi : «Se rendi attraente la vita alle Isole Svalbard, non c'è modo di garantire che saranno i norvegesi a venire»

Juve - la fame di Cristiano Ronaldo : “Non ho bisogno di soldi - Voglio il mio posto nella storia del calcio” : “Mi impegno sempre per vincere trofei con la mia squadra, perché so che questi mi porteranno anche a premi individuali. E’ il mio lavoro, la vita di tutti i giorni. Mi sveglio ogni mattina per allenarmi con lo scopo di raggiungere qualche cosa e non solo per guadagnare soldi. Di soldi non ne ho più bisogno, ringraziando Dio. Io voglio guadagnare il mio posto nella storia del calcio. Per vincere sempre di più“. Queste le ...

Chelsea - Lampard snobba il blocco sul mercato imposto dalla FIFA : “Voglio vincere con il gruppo che ho” : Il neo manager del Chelsea ha sottolineato di essere felice dei giocatori ereditati da Maurizio Sarri, auspicando anche il rinnovo di Hudson-Odoi L’embargo della FIFA nei confronti del Chelsea non spaventa Frank Lampard, il neo manager dei blues infatti ha snobbato il divieto imposto dalla Federazione Internazionale di acquistare giocatori sul mercato. AFP/LaPresse Felice e soddisfatto della rosa a sua disposizione, ...