VIDEO Basket | Sasha Djordjevic introduce Italia – Serbia definendone la rivalità

VIDEO USA-Turchia 93-92 d.t.s. - Mondiali basket : highlights e sintesi della partita. Vittoria pazzesca degli States : Partita letteralmente pazzesca tra USA e Turchia ai Mondiali 2019 di basket, le due squadre hanno dato vita a un incontro incredibile in quel di Shanghai (Cina) dove le emozioni non sono mancate per oltre due ore. Gli States si sono imposti per 93-92 dopo un tempo supplementare ma l’epilogo dell’incontro è stato davvero da romanzo: la Turchia si porta in vantaggio per 81-79 col tap-in di Ilyasova a 12” dal termine ma proprio ...

VIDEO Meo Sacchetti - Mondiali basket 2019 : “Obiettivo minimo centrato - ora si pensa alla Serbia” : L’Italia del basket centra il secondo successo in altrettanti incontri nei Mondiali 2019 in Cina e prenota la seconda fase e soprattutto la qualificazione al Preolimpico, anche se i crismi dell’ufficialità arriveranno solo tra qualche ora con la scontata vittoria della Serbia contro le Filippine. Il 92-61 degli azzurri è stato frutto di una buona prova, soprattutto nel primo tempo, nella quale gli uomini di Meo Sacchetti sono stati ...

VIDEO Marco Belinelli - Mondiali 2019 basket : “Contento di essere il 5° miglior realizzatore italiano di sempre” : Marco Belinelli, con i primi tre punti del match odierno contro l’Angola ai Mondiali di Cina 2019, è salito al quinto posto nella classifica dei migliori marcatori dell’Italia. Il giocatore dei San Antonio Spurs, ha raggiunto quota 2195 superando Renzo Bariviera, che tra il 1969 e il 1978 ha messo a segno 2193 punti, anche se dopo l’uscita di scena dai quadri della Nazionale ha continuato a giocare per quasi dieci anni ad ...

VIDEO Italia-Angola 92-61 - Highlights e sintesi Mondiali basket 2019 : largo successo degli azzurri di Meo Sacchetti : Traguardo raggiunto. La Nazionale italiana di basket centra il secondo successo in altrettanti incontri nei Mondiali 2019 in Cina e prenota la seconda fase e soprattutto la qualificazione al Preolimpico, anche se i crismi dell’ufficialità arriveranno solo tra qualche ora con la scontata vittoria della Serbia contro le Filippine. Il 92-61 degli azzurri è stato frutto di una buona prova, soprattutto nel primo tempo, nella quale gli uomini di ...

Mondiali Basket 2019 – Rissa nel finale di Italia-Angola : Paulo tira una testata a Gentile! [VIDEO] : Rissa nel finale di Italia-Angola, partita valevole per il secondo turno dei gironi dei Mondiali di Basket 2019: nervi tesi fra Paulo e Gentile, vola una testata ai danni dell’azzurro Nervi tesi e animi che si scaldano nel finale di Italia-Angola, partita valevole per il secondo turno della fase a gironi di Mondiali di Basket 2019. Con l’Italia ampiamente avanti nel punteggio, Alessandro Gentile si è lamentato vistosamente ...

VIDEO Italia-Filippine 108-62 - Highlights e sintesi Mondiali basket 2019 : dominio totale per gli azzurri : L’Italia ha concluso il proprio esordio ai Mondiali di basket 2019 con un successo nei confronti delle Filippine per 108-62. Una vittoria indiscutibile, contrassegnata dai 17 punti di Gigi Datome e Amedeo Della Valle, oltre che dai 16 di Danilo Gallinari. Ottima la percentuale da tre punti (48.4%, 15/31, ma all’intervallo era 11/17), con tanti tiri ben costruiti. Gli azzurri sono apparsi particolarmente carichi, come se le difficoltà ...