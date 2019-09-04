virginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Dalla Rete Google NewsFarmaci: Aifa, ogni italiano ne ha assunto uno e mezzo al giorno nel 2018 - Affaritaliani.it
Farmaci: Aifa, ogni italiano ne ha assunto uno e mezzo al giorno nel 2018 Affaritaliani.it
Roma, 18 lug. (AdnKronos Salute) - Nel 2018 sono state consumate 1.572 dosi di farmaci al giorno ogni 1.000 abitanti ovvero, considerando anche i consumi in ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA E SALARIA, SEMPRE IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA NOMENTANA E APPIA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA VIALE TOGLIATTI E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE GRA SI SEGNALANO CODE SULLA FLAMINIA DAL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E APPIA E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE SULLA FLAMINIA DA LABARO A GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO, E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA CORSO FRANCIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E APPIA E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE SULLA FLAMINIA DA LABARO A GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO, E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA CORSO FRANCIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E APPIA E RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE SULLA FLAMINIA DA LABARO A GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO, E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA CORSO FRANCIA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE SULLA FLAMINIA DA LABARO A GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO, E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA CORSO FRANCIA E GROTTAROSSA RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE SULLA FLAMINIA DAL CENTRO RAI A GROTTAROSSA IN DIREZIONE CENTRO RICORDIAMO CHE, PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO, RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PERMANE QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN ESTERNA A SEGUITO DELLA RIMOZIONE DI UN VEICOLO RIBALTATO TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE CON FORTI RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO. PASSIAMO AL TRASPORTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE IN AUMENTO A CAUSA DI VEICOLO RIBALTATO TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE CON FORTI RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO. AL MOMENTO SI TRANSITA SU DUE CORSIE DI MARCIA MENTRE SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA APPIA E ARDEATINA SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA MAGLIANA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE AUMENTANO LE CODE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA;MENTRE IN ESTERNA CODE TRA A24 Roma TERAMO E TIBURTIN. RIMANIAMO SUL RACCORDO IN ESTERNA DOVE TROVIAMO CODE A CAUSA DI VEICOLO RIBALTATO E TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE A SEGUITO DI INCIDENTE SEMPRE SULLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE AUMENTANO LE CODE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA;MENTRE IN ESTERNA CODE IN AUMENTO TRA PRENESTINA E TIBURTINA. RIMANIAMO SUL RACCORDO DOVE IN ESTERNA TROVIAMO CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DA RACCORDO DOVE AUMENTANO LE CODE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI TOR CERVARA E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA DEL MARE DOVE TROVIAMO CODE TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DA RACCORDO DOVE AUMENTANO LE CODE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI TOR CERVARA E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA DEL MARE DOVE TROVIAMO CODE TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, DOVE SI RALLENTRA TRA VIA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA DEL MARE DOVE TROVIAMO CODE TRA VIA DI ACILIA E CENTRO GIANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 4 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO SUBITO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, DOVE SI RALLENTRA TRA VIA TOGLIATTI E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA DEL MARE DOVE TROVIAMO CODE TRA VIA DI ACILIA E CENTRO GIANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-09-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 3 SETTEMBRE 2019 ORE 20.20 TOMMASO RENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DI VIA CASAL DEL MARMO, ATTULAMENTE IN TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUENDO ...