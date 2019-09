Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Roma – Non solo sicurezza e immigrazione. Iltargato Matteo Salvini ha investito anche su arte e cultura, portando alla luce unade ‘La Gioconda’diesposta al. Da una parte ilha valorizzato il patrimonio del Fec (il fondo edifici di culto di cui si occupa il ministero dell’Interno), dall’altra ha recuperato alcune opere d’arte straordinarie. E per qualche tempo ha riportato in Italia una eccellenza nell’arte del restauro come Cinzia Pasquali che da decenni lavora in Francia (tra le altre cose, si e’ occupata del restauro di “Sant’Anna, la Vergine e il Bambino con l’agnellino” di Leonardo da Vinci. Quindici mesi di lavoro meticoloso ultimato nel marzo del 2012). Ed e’ proprio lei che negli ultimi mesi ha lavorato al recupero del quadro Salvator Mundi e de La ...

romadailynews : Versione ‘#Gioconda’ coeva di quella al Louvre restaurata da Viminale: Roma – Non solo… - magibe : RT @RANRoberto: 'VIMINALE, SALVINI RESTAURA 'LA GIOCONDA'. Non solo sicurezza e immigrazione. Il Viminale targato Matteo Salvini ha investi… - RANRoberto : 'VIMINALE, SALVINI RESTAURA 'LA GIOCONDA'. Non solo sicurezza e immigrazione. Il Viminale targato Matteo Salvini ha… -