Vergogna Roma - disabile bloccato sotto la metro : tutti gli ascensori rotti. «Ho perso l'esame all'università. Ero in trappola sotto la stazione» : Matteo Chittarro ha 21 anni e una malattia congenita che lo costringe in sedia a rotelle da quando ne aveva 10. Oggi avrebbe dovuto sostenere un esame fondamentale per la sua carriera...

Carabiniere ucciso a Roma - l'americano Elder Finnegan Lee senza Vergogna : "Ma è morto davvero?" : I due americani responsabili dell'omicidio a Roma del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega sono ognuno nella propria cella. Non possono vedere né parlare con nessuno. Elder Finnegan Lee, 19 anni, è il ragazzo che ha massacrato il Carabiniere con undici coltellate. L'altro, Christian Gabriel Natale Hj

Minnucci : chiusura asili nido ennesima Vergogna per Roma : Roma – “A fine luglio, ossia a un mese e mezzo dall’apertura delle scuole, e’ inaudito parlare della chiusura di 7 asili nido. È una cosa grave a cui la Raggi deve trovare una soluzione alternativa per evitare alle famiglie dell’XI Municipio di vivere a settembre una situazione di grosso disagio. Alla Raggi vorrei dare un consiglio: affidarsi alle opposizioni e trovare una soluzione condivisa e concreta e poi ...

Carabiniere ucciso a Roma - foto ragazzo bendato postata da Mentana : 'Vergogna e boomerang' : Dalla tarda serata di sabato sta facendo il giro del web una foto in cui uno dei due ragazzi, coinvolti nell'omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega, si trova all'interno di una caserma dei Carabinieri con gli occhi bendati, ammanettato con le mani dietro la schiena e con il capo chino. Un'immagine forte, postata in esclusiva da La Stampa, che sta destando diverse reazioni, tra queste è arrivata quella di Enrico Mentana. Il giornalista con ...

Carabiniere ucciso a Roma - Parenzo a Giorgia Meloni : 'Che Vergogna nazionale' : L'uccisione di Mario Cerciello Rega rappresenta già di per sé una pagina drammatica della storia recente dell'Italia. Un "servitore dello Stato" ucciso a coltellate è una ferita che necessiterà di tempo per rimarginarsi. Il fatto che, ad un certo punto, si era ipotizzato che i responsabili fossero nordafricani, aveva fatto sollevare un polverone a livello politico e mediatico. La confessione da parte di un giovane americano, invece, sembra aver ...

Le notizie del giorno – Retroscena De Ligt - si allarga l’inchiesta sul Foggia - Vergogna a Roma su Mihajlovic : Retroscena DE Ligt – Matthijs de Ligt si candida ad essere grande protagonista con la maglia della Juventus, il calciatore olandese ha obiettivi importanti per portare sempre più in alto il club bianconero. Intervista alla rivista olandese “Voetball International” e riportata da “Marca”, il calciatore si lamenta sui rumors riguardanti le squadre interessante all’olandese prima dell’accordo con la Juventus: “ogni giorno vengono fuori ...

Romano (PD) accusato di sessismo in Parlamento - ma la Boldrini attacca la Lega : 'Vergogna' : "Sei incinta, non puoi presiedere". Sarebbe questa la frase che il deputato del Partito Democratico Andrea Romano avrebbe riservato alla presidente della Commissione Giustizia, Francesca Businarolo del Movimento Cinque Stelle. Il fatto si sarebbe verificato mentre la Commissione Giustizia stava svolgendo dei lavori congiunti con quella Affari Costituzionali e l'oggetto era il decreto sicurezza bis. Il tema è finito in secondo piano rispetto a ...