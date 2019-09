Valentina Vignali pubblicherà il suo primo libro su Instagram valanghe di critiche : Dopo l’avventura del “GF” Valentina Vignali pubblicherà un libro,l’ha raccontato al “Il Giornale”, e starebbe lavorando a questo progetto da oltre un anno. Il libro si intitolerà “Forti Come Noi” e racconterà degli anni più belli ma anche più complicati di Valentina, sin da quando era bambina. “Racconterò tutta la mia vita da quando sono piccola, nel libro racconterò anche del tumore alla tiroide, di tutte le fasi ...

Forti Come Noi - il primo libro di Valentina Vignali : Anche Valentina Vignali pubblicherà un libro, cavalcando l'onda di successo dovuta alla sua partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello. Come spiegato da Il Giornale, Valentina starebbe lavorando a questo progetto da oltre un anno. Il libro si intitolerà Forti Come Noi e racconterà degli anni più belli ma anche più complicati di Valentina, sin da quando era bambina. "Racconterò tutta la mia vita da quando sono piccola, nel libro ...

Valentina Vignali libro - Giorgia Crivello attacca : “Già sapevo - ennesima rottura di…” : Valentina Vignali, nuovo attacco dalla fidanzata di Stefano Laudoni dopo la notizia del libro in uscita Valentina Vignali e Giorgia Crivello non sotterreranno mai l’ascia di guerra. Le frecciatine da una parte e dall’altra volano come se non ci fosse un domani da mesi ormai. L’anello che congiunge l’una all’altra? Stefano Laudoni, ex fidanzato storico […] L'articolo Valentina Vignali libro, Giorgia Crivello ...

“Finalmente un sedere naturale”. Valentina Vignali in perizoma fa sognare i fan : È tornata dalle vacanze ma le sue foto provocanti non smettono di far sognare i fan. Stiamo parlando di Valentina Vignali. La bella cestista, ex concorrente del Grande Fratello oggi influencer, ha un fisico da urlo e non perde occasione per mostrarlo ai suoi fan sui social. Classe 1991, Valentina Vignali è uno spettacolo della natura: 183 cm di perfezione. La Vignali ha un fisico asciutto e proporzionato ed è molto molto sensuale. Ciò che piace ...

Sirena da 10 e lode. Valentina Vignali dopo la dieta : il lato b è il protagonista indiscusso : Per Valentina Vignali l’estate è finita ma ogni giorno la giocatrice di basket, ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, delizia i suoi follower con fotografie che la ritraggono durante la lunga estate trascorsa in Croazia. Insieme a lei, ovviamente, c’era la sua dolce metà, il fidanzato Lorenzo Orlandi. La sportiva è riuscita a far breccia nei cuori del pubblico, durante la sua partecipazione al reality Grande Fratello Vip che, tra litigi ed ...

Gf - Valentina Vignali torna a dedicarsi allo sport nonostante la malattia : L'influencer si è lasciata abbandonare ad uno sfogo con i follower, anticipando che tornerà a giocare molto presto. Dopo essere diventata protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d'Urso, Valentina Vignali è tornata al centro del gossip. L'ex gieffina si è lasciata abbandonare ad un lungo sfogo con i suoi follower, sul suo profilo Instagram.\\ L'influencer ha fatto sapere che l'ultimo anno per lei è ...

Valentina Vignali confessa : “Anno complicato dopo la malattia” - le sue parole : Grande Fratello, Valentina Vignali pronta a ricominciare dopo la pausa del reality show Valentina Vignali al Grande Fratello ha parlato spesso di uno dei periodi più difficili della sua vita, quando ha scoperto di avere un tumore alla tiroide. Il peggio è passato, oggi Valentina sta bene e ha superato la malattia, ma di sicuro […] L'articolo Valentina Vignali confessa: “Anno complicato dopo la malattia”, le sue parole proviene ...

Valentina Vignali si sposa? La dedica al fidanzato : "Voglio andare all'inferno con te" : Prosegue a gonfie vele la storia d 'amore tra Valentina Vignali e il fidanzato Lorenzo Orlandi, tanto da portare i fan della coppia a chiedersi cosa accadrà tra i due nel loro immediato futuro.I due, che ormai stanno insieme da tempo, secondo alcune indiscrezioni starebbero già pensando al matrimonio, e sono in molti tra i followers della cestista romagnola a credere che la cerimonia da sogno stia già venendo organizzata dalla coppia, in gran ...

