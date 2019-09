Vaccini | in Lombardia copertura del 96% | sanzioni e niente scuola per gli inadempienti

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) “Una vittoria importante per la salute dei nostri bambini: ini vaccinati per l’esavalente (difterite, tetano, pertosse, polio, Haemophilus influenzae B, epatite B) sfiorano il 96%; per il trivalente (morbillo, parotite, rosolia) superano il 95%“. Lo afferma l’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, riportando i dati sulle coperture vaccinali all’apertura dell’anno scolastico 2019/2020, raggiunti “dopo le campagne di informazione e sensibilizzazione che la Regione ha messo in campo in questi anni – evidenzia Palazzo– fra cui la possibilità di accedere agli ambulatori anche senza appuntamento fino al 31 agosto scorso“. “Insono stati vaccinati per l’esavalente 333.832 bambini di età compresa fra 2 e 6 anni, con appena 15.475residenti o domiciliati in ...

