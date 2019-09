US Open 2019 | i risultati del tabellone femminile 3 settembre | Svitolina alla seconda

Berrettini-Monfils oggi - US Open 2019 : a che ora inizia - programma - canale tv e streaming : Il primo giocatore italiano da 42 anni a questa parte capace di qualificarsi per i quarti di finale degli US Open, Matteo Berrettini, gioca oggi la sfida più importante, finora, della sua carriera, contro il francese Gael Monfils. Non ci sono precedenti tra il numero 25 del mondo e il numero 13, che hanno del resto un’esperienza molto diversa sul circuito ATP in considerazione dell’età (23 anni l’uno, 33 l’altro). Monfils ...

US Open 2019 oggi in tv (4 settembre) : programma - ordine di gioco - orari e streaming quarti di finale : Si completa il quadro dei quarti di finale agli US Open 2019. E’ il grande giorno di Matteo Berrettini, che affronterà Gael Monfils in una sfida attesissima per tutto il tennis italiano. Il francese è leggermente favorito, ma il romano ha comunque le possibilità per guadagnarsi un incredibile posto in semifinale. Il primo match della giornata è del tabellone femminile, scendono in campo Belinda Bencic e Donna Vekic. Un quarto di finale ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Svitolina tra le donne e Medvedev tra gli uomini i primi semifinalisti. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 6-3 3-6 6-1 il punteggio a favore del russo nativo di Mosca. Si chiude qui la nostra DIRETTA della giornata odierna degli US Open, appuntamento a domani mattina per l’aggiornamento sugli incontri di Roger Federer e Serena Williams! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 6-1 Palla corta e pallonetto di rovescio vincente di Medvedev che approda alla sua prima ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Wawrinka-Medvedev 6-7(6) 3-6 6-3 1-6 - semifinale per Svitolina. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-1 Palla corta e pallonetto di rovescio vincente di Medvedev che approda alla sua prima semifinale in uno Slam! 40-15 Altro ace di Medvedev, due match point. 30-15 Ace di Medvedev. 15-15 Doppio fallo di Medvedev. 15-0 Prima vincente di Medvedev. 5-1 Rovescio largo di Wawrinka, Medvedev serve per il match. 15-40 Rovescio lungo di Wawrinka, due palle del doppio break. 15-30 Rovescio in rete di ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Wawrinka-Medvedev 6-7(6) 3-6 6-3 0-1 - semifinale per Svitolina. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-30 Dritto in rete di Wawrinka. 0-15 Volée di rovescio vincente di Medvedev. 1-0 Palla corta e passante di dritto vincente di Medvedev. 40-15 Prima vincente di Medvedev. 30-15 Rovescio in rete di Wawrinka. 15-15 Contropallacorta di dritto vincente di Wawrinka. 15-0 Rovescio lungo di Wawrinka. 6-3 Wawrinka, rovescio in rete di Medvedev, si va al quarto set dopo un game da 18 punti! A-40 ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Wawrinka-Medvedev 6-7(6) 3-6 4-1 - semifinale per Svitolina. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Orrenda palla corta di Medvedev, chiude col dritto Wawrinka. 40-0 Ace di Wawrinka. 30-0 Risposta di rovescio in rete di Medvedev. 15-0 Dritto in rete di Medvedev. 3-1 Prima vincente di Medvedev, non si è giocato in questo game. 40-15 Dritto largo di Medvedev. 40-0 Ancora un errore di Wawrinka in risposta. 30-0 Altra risposta sbagliata da Wawrinka. 15-0 Prima vincente di Medvedev. 3-0 Altro ...

Golf - European Tour 2019 : cinque italiani sfidano Xander Schauffele e Patrick Reed al Porsche European Open : L’European Tour di Golf si sposta in Germania, con il Porsche European Open. Questo torneo, però, non sempre è stato disputato in terra tedesca, dove si è anzi spostato soltanto negli ultimi anni. In precedenza, infatti, si è tenuto dal 1978 al 2009 in Inghilterra, con la sola eccezione scozzese del 1979. Dopo alcuni di pausa, nel 2015 l’European Open è tornato in auge con il sostegno della Porsche prima a Bad Griesbach e poi a ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Wawrinka-Medvedev 6-7(6) 3-6 1-0 - semifinale per Svitolina. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 Doppio fallo di Medvedev. 15-15 Rovescio in rete di Medvedev. 15-0 Risposta di dritto lunga di Wawrinka. 1-0 Demi-volée di rovescio vincente di Wawrinka. 40-0 Gran prima di Wawrinka. 30-0 Dritto lungo di Medvedev. 15-0 servizio Wawrinka, dritto in rete di Medvedev. 3-6 SET MEDVEDEV, anche il secondo parziale è a favore del russo 40-30 SET POINT MEDVEDEV: servizio esterno e dritto a rete ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Wawrinka-Medvedev 6-7(6) 2-5 - semifinale per Svitolina. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Sbaglia la risposta di rovescio lungolinea Medvedev, sarebbe stata vincente fosse rimasta in campo 2-5 Medvedev, ennesima risposta mal gestita da Wawrinka che servirà per restare nel set al cambio di campo Vantaggio Medvedev, Wawrinka non riesce a rimandare al di là della rete la risposta 40-40 Brutto rovescio di Medvedev che esce 40-30 Risposta vincente incrociata di dritto di ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Wawrinka-Medvedev 6-7(6) 0-1 - semifinale per Svitolina. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Dritto lungolinea vincente di Medvedev 1-1 Seconda e dritto vincente di Wawrinka che tiene anch’egli a zero 40-0 Prima esterna di Wawrinka 30-0 Si avventa a rete Medvedev, offrendosi come vittima sacrificale per il dritto di Wawrinka 15-0 Dritto in recupero vincente di Wawrinka, un’autentica sassata 0-1 Medvedev, tiene il servizio a zero 40-0 Gran prima di Medvedev 30-0 ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Wawrinka-Medvedev 6-6 - semifinale per Svitolina. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Medvedev, sbaglia la risposta cercando il vincente 2-5 Medvedev, non riesce ad alzare il rovescio Wawrinka, che ha ora due servizi per salvare temporaneamente la situazione 2-4 Medvedev, ancora palla corta stavolta estremamente precisa e pallonetto cui di nuovo segue lo smash! Si cambia campo 2-3 Medvedev, spinge con il dritto Wawrinka e si guadagna il punto. Due servizi ora per il ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Wawrinka-Medvedev 6-5 - semifinale per Svitolina. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Viene a prendersi il punto con la volée di dritto Medvedev 30-30 Errore di dritto non proprio di poco conto di Wawrinka sulla seconda di Medvedev 15-30 CHE PUNTO A RETE! Wawrinka prende di tutto, ma alla fine Medvedev chiude con lo smash indietreggiando 0-30 Doppio fallo di Medvedev, e con questo è a quota nove 0-15 Palla corta senza velleità di Medvedev, Wawrinka ci arriva e poi ...

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 3 settembre. Wawrinka-Medvedev 4-5 - semifinale per Svitolina. Nella notte Serena Williams e Roger Federer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Sbaglia con il rovescio Medvedev 4-5 Medvedev, torna a servire centrale Wawrinka per tenere. Il russo servirà per il set al cambio di campo 40-30 Terzo ace di Wawrinka 30-30 ANCORA MEDVEDEV! Gran risposta di rovescio cui segue il vincente di dritto 30-15 Bordata vincente di rovescio in risposta di Medvedev 30-0 Servizio e dritto di Wawrinka 15-0 Non trova la palla corta di dritto ...