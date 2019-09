Uragano Dorian | il giorno dopo alle Bahamas | come un’esplosione nucleare | interi

Uragano Dorian : Isole Bahamas devastate - le impressionanti immagini dall'alto [VIDEO] : Sono gravissime le conseguenze del passaggio dell'Uragano Dorian sulle Isole Bahamas: dopo oltre 36 ore in cui la tempesta ha stazionato praticamente sempre sulle stesse zone, appare uno scenario di...

Ospita 97 cani a casa sua per salvarli dall'Uragano Dorian : Vagavano da soli per le strade della città, in balia dell’uragano Dorian. Ora invece sono al caldo, a casa della loro salvatrice. Chella Phillips, giovane proprietaria di un rifugio per randagi di Nassau (Bahamas), ha annunciato di aver salvato 97 cani dalla furia del tornado che sta devastando la costa statunitense. Come riporta anche Fox News, la giovane americana ha dato la notizia pubblicando un post su Facebook: ...

Uragano Dorian a categoria 2 : 180 km dalla Florida/ Sette morti alle Bahamas : Uragano Dorian a categoria 2: aumenta a 7 il numero di morti alle Bahamas, ma l'Uragano rimane a debita distanza dalla Florida. Le ultime

L’Uragano Dorian è a 180 chilometri dalla Florida dopo aver devastato le Bahamas : La tempesta si trova in queste ore a circa 180 chilometri dalla costa statunitense. Pur avendo perso potenza rimane molto pericolosa e l'allerta è alta anche in Georgia, Carolina del sud e del nord. Intanto le Bahamas sono state devastate e la conta ufficiale delle vittime non è ancora disponibile.Continua a leggere

I danni dell'Uragano Dorian alle Bahamas : È salito ad almeno sette morti il bilancio del passaggio dell'uragano Dorian sulle Bahamas. Lo ha confermato il primo ministro Hubert Minnis, che ha parlato di una devastazione senza precedenti e ha definito il passaggio della tempesta “una delle maggiori crisi nazionali nella storia del nostro paes

L’Uragano Dorian ha devastato le Bahamas : Sono morte 7 persone e secondo il primo ministro del paese è un numero che aumenterà nei prossimi giorni; e poi ci sono gravi danni a edifici e infrastrutture

Uragano Dorian : si aggrava il bilancio delle vittime alle Bahamas - il Pentagono mobilita le guardie nazionali : L’Uragano Dorian ha provocato almeno 7 vittime nelle Bahamas: lo ha reso noto il primo ministro Hubert Minnis. “Ci aspettiamo che il bilancio dei morti sia destinato a salire“, ha precisato parlando con i giornalisti nel quartier generale della National Emergency Management Agency a Nassau. Tutte le vittime sono decedute ad Abaco. Il precedente bilancio dei morti provocati dall’Uragano Dorian alle Bahamas era 5. Dopo aver ...

L’Uragano Dorian rade al suolo le Bahamas : in un video ciò che resta di Abaco. Continua la sua corsa verso la Florida mentre aumenta la velocità [FOTO e VIDEO] : Dorian perde forza ma aumenta la sua velocità, diventando così ancora più pericoloso. E inizia una prima conta dei danni, avvilente: il 60% dell’isola di Grand Bahama è inondato dalle acque, Abaco distrutta. Il National Hurricane Center (NHC), con base a Miami sostiene che Dorian, che ha scaricato fino a 76 centimetri di pioggia sulle Bahamas, è declassato da una categoria 3 a categoria 2 sulla scala dei cinque livelli di vento. Poi ha ...

L?Uragano Dorian minaccia gli Usa e Trump cosa fa? Gioca a golf : Almeno 5 morti, tra cui un bambino di 8 anni. 21 feriti, circa tremila voli cancellati e decine di migliaia di abitazioni completamente distrutte. La furia delL?uragano Dorian devasta Grand...

Dorian - stime di danni per decine di miliardi mentre l’Uragano ora minaccia la costa Usa : Dorian ha lasciato in queste ore un'eredità di distruzione e morte nelle isole al largo della Florida, con un bilancio estremamente provvisorio di cinque vittime finora accertate, almeno 13.000 abitazioni o palazzi distrutti o gravemente danneggiati, un’intera isola senza elettricità e soccorsi che non possono finora raggiungere i luoghi più colpiti

L’Uragano Dorian è stato declassato alla categoria 2 : L’uragano Dorian, che tra domenica e lunedì ha causato grandi devastazioni alle Bahamas e che si sta ora dirigendo verso le coste statunitensi, è stato declassato alla categoria 2 della scala Saffir-Simpson con cui si misura l’intensità delle perturbazioni. Lunedì Dorian

Uragano Dorian : aeroporto di Freeport sommerso dall'oceano [VIDEO] : A distanza di 8 ore dall'ultimo aggiornamento la situazione non è affatto migliorata: l'Uragano Dorian è ancora immobilizzato poco a nord dell'isola di Gran Bahama, situata nelle Bahamas, con la...

5 cose da sapere e tante curiosità sul devastante Uragano Dorian : Il passaggio dell’uragano Dorian sulle Bahamas si sta rivelando a dir poco catastrofico. Rimanendo in stallo sull’arcipelago per 24 ore, Dorian ha scaricato ingenti quantità di pioggia, venti fino a 298km/h e provocato una Storm Surge che in alcune aree ha anche raggiunto i 6-7 metri di altezza. I risultati sono case completamente allagate fino al tetto o fino al primo piano, strade impossibili da riconoscere sotto l’acqua e città in cui non è ...