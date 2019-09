Uragano Dorian a categoria 2 | 180 km dalla Florida Sette morti alle Bahamas

L’Uragano Dorian è a 180 chilometri dalla Florida dopo aver devastato le Bahamas : La tempesta si trova in queste ore a circa 180 chilometri dalla costa statunitense. Pur avendo perso potenza rimane molto pericolosa e l'allerta è alta anche in Georgia, Carolina del sud e del nord. Intanto le Bahamas sono state devastate e la conta ufficiale delle vittime non è ancora disponibile.Continua a leggere

L’Uragano Dorian ha devastato le Bahamas : Sono morte 7 persone e secondo il primo ministro del paese è un numero che aumenterà nei prossimi giorni; e poi ci sono gravi danni a edifici e infrastrutture

5 cose da sapere e tante curiosità sul devastante Uragano Dorian : Il passaggio dell’uragano Dorian sulle Bahamas si sta rivelando a dir poco catastrofico. Rimanendo in stallo sull’arcipelago per 24 ore, Dorian ha scaricato ingenti quantità di pioggia, venti fino a 298km/h e provocato una Storm Surge che in alcune aree ha anche raggiunto i 6-7 metri di altezza. I risultati sono case completamente allagate fino al tetto o fino al primo piano, strade impossibili da riconoscere sotto l’acqua e città in cui non è ...

La devastazione di Dorian : un Uragano stazionario (e più pericoloso) : Giunto a categoria 5, l'uragano Dorian ha colpito l’isola di Grande Abaco e di Grand Bahama, al largo delle coste della...

La donna che ha accolto in casa 97 cani randagi per salvarli dall'Uragano Dorian : Chella Phillips, che gestisce un rifugio per animali alle Bahamas, ha accolto quasi 100 cani per salvarli dalla tempesta...

Allerta Meteo - conferme sull’arrivo dell’Uragano Dorian in Europa la prossima settimana : le MAPPE e gli ultimi aggiornamenti : L’Uragano Dorian che da oltre 48 ore sta flagellando le Bahamas, minaccia la Florida e l’east coast degli Stati Uniti d’America dove risalirà in settimana passando da Jacksonville, Charleston, Wilmington, Norfolk, Washington, Baltimora, Filadelfia, New York e Boston, per poi abbattersi nel weekend sul Canada orientale, colpendo con violenza prima la Nuova Scozia, poi l’isola del Principe Edoardo e infine, tra Domenica 8 e ...