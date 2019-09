Una Vita anticipazioni | URSULA torna e chiede l’elemosina | ecco perché

Fonte : tvsoap

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Nelle recenti puntate italiane di UnaDicenta (Montse Alcoverro) è stata rinchiusa in manicomio in seguito ad un piano organizzato da Samuel (Juan Gareda), Blanca (Elena Gonzalez) e Diego (Ruben De Eguia). L’allontanamento della dark lady da calle Acacias non durerà però a lungo, visto che i telespettatori potranno rivederla già a partire dal capitolo 830 della telenovela (in onda, presumibilmente, intorno a fine settembre). Una, trame:si presenta da Samuel Dando uno sguardo allesi scopre che tutto comincerà subito dopo il devastante attentato anarchico che manderà in rovina la Galleria d’Arte Alday, appena edificata da Samuel (Juan Gareda): quest’ultimo, dato che aveva investito tutti i suoi risparmi nel nuovo progetto, si ritroverà dall’oggi al domani senza un soldo e le banche, non accontentandosi dei beni immobiliari ...

