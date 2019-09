Un avveniristico aeromobile ibrido-elettrico per il trasporto passeggeri | il progetto

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Volotea, la compagnia aerea che collega medie e piccole destinazioni in Europa, ha raggiunto un accordo con DΔNTE Aeronautical per collaborare allo sviluppo di unper il. Volotea collaborerà con DΔNTE a una lungo termine per la configurazione di un piccolo velivoloall’avanguardia, adatto a operare nel prossimo decennio rotte molto corte, ad oggi inesistenti. Il nuovosarà in grado di collegare località di piccole e medie dimensioni, operando così rotte solitamente non redditizie per gli aerei tradizionali e offrendo alternative dove non sono disponibili altri mezzi di. Questoeco-friendly, guidato da DΔNTE Aeronautical, oltre a Volotea, vede la partecipazione di altre rinomate istituzioni come l’Instituto de Empresa in Spagna, ALTRAN in Europa, l’Università di ...