Ultime Notizie Roma del 04-09-2019 ore 08 | 10

Pensioni Ultime Notizie : stop Quota 100 - la Riforma a partire dal 2021 : Pensioni ultime notizie: stop Quota 100, la Riforma a partire dal 2021 In questi giorni ci si domanda che fine farà Quota 100. Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano proprio questo aspetto: con il nuovo governo M5S-PD, la misura di pensione anticipata voluta fortemente dalla Lega che consente l’uscita a 62 anni di età e 38 anni di contributi, resterà vigente? La risposta è ancora dubbia, ma il fatto che sulla bozza del programma di ...

Ultime Notizie Roma del 04-09-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno Ben ritrovata era molto dalla redazione da Francesco Vitale in studio notte di lavoro per con te che con tutta probabilità sarà salirà stamattina da Mattarella per presentare la sua squadra di governo si va verso Di Maio agli serie Franceschini e la difesa in discussione ancora invece il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ieri intanto anche gli iscritti su Rousseau hanno dati loro sia un ...

Ultime Notizie Roma del 03-09-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno tutti i 20 punti che il MoVimento 5 Stelle ha presentato al presidente Giuseppe Conte sono affrontati nel programma di governo rassicura il Luigi Di Maio ma il blog pubblica e 20 punti integrali che il programma contiene dal blocco dell’aumento dell’IVA al salario minimo dal taglio del cuneo fiscale agli ...

Ultime Notizie Roma del 03-09-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni stasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno migranti in primo piano la Procura di Ragusa iscritto nel registro degli indagati il comandante il capo missione della nave Eleanor del One GTA on-line entrata ieri nel porto di Pozzallo con 104 migranti dopo avere dichiarato lo stato di emergenza forzando il divieto imposto dalle autorità italiane per loro l’ipotesi di reato di ...

Ultime Notizie Roma del 03-09-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione martedì 3 settembre in studio Giuliano Ferrigno più di 20 punti che il MoVimento 5 Stelle ha presentato al presidente Conte sono affrontati nel programma di governo lo assicura il leader è Luigi Di Maio ma il blog pubblica eventi integrali del programma contiene dal blocco dell’aumento dell’IVA al salario minimo dal taglio del cuneo fiscale gli aiuti a famiglie disabili dallo ...

Ultime Notizie Roma del 03-09-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno tutti i 20 punti che il MoVimento 5 Stelle ha presentato al presidente Giuseppe Conte sono affrontati nel programma di governo assicura il Luigi Di Maio ma il blog pubblica e 20 punti integrali che il programma contiene dal blocco dell’aumento dell’IVA al salario minimo dal taglio del cuneo fiscale aiuti a ...

Ultime Notizie Roma del 03-09-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano tutti i 20 punti che il MoVimento 5 Stelle ha presentato al presidente Conte sono affrontati nel programma di governo lo assicura il leader Luigi Di Maio ma il blog pubblica i 20 punti integrali che il programma contiene dal blocco dell’aumento dell’IVA al salario minimo dal taglio del cuneo fiscale gli aiuti a famiglie ...

Ultime Notizie Roma del 03-09-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione tutti i 26 punti che il MoVimento 5 Stelle ha presentato al presidente Conte sono affrontati nel programma di governo lo assicura il 5stelle Di Maio segnalando ma Il blog delle stelle pubbliche 26 punti integrali che il programma contiene dal blocco dell’aumento dell’IVA al salario ...

Ultime Notizie Roma del 03-09-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale bene ritornate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio è il giorno del voto degli scritti del MoVimento 5 Stelle che è sulla piattaforma Rousseau avranno tempo fino alle 18 per esprimersi sulla accordo di governo con il Partito Democratico si tratta dell’ultimo Passo prima premier incaricato Giuseppe Conte salva il penale Probabilmente domani per sciogliere la riserva sempre che il voto di a ...

Ultime Notizie Roma del 03-09-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio e il giorno del voto su Rousseau fino alle 18 gli iscritti del MoVimento 5 Stelle potranno esprimersi sulla piattaforma sull’accordo con il Partito Democratico pubblicato anche la bozza di programma la domanda a cui gli iscritti devono dare risposta sei d’accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un governo insieme al ...

Ultime Notizie Roma del 03-09-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio tutti i 20 punti che il MoVimento 5 Stelle ha presentato al presidente Conte sono affrontati nel programma di governo lo assicura il leader 5 Stelle Di Maio segnalando ma Il blog delle stelle pubbliche 20 punti integrali che il programma contiene dal blocco dell’aumento dell’IVA al salario minimo dal taglio del cuneo fiscale ...

Ultime Notizie Roma del 03-09-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Eleonora della NG Mission lifeline iPhone Oltre 100 migranti a bordo entrata nel porto di Pozzallo dopo aver dichiarato lo stato di emergenza a bordo portando il divieto imposto dalle autorità italiane la Guardia di Finanza ha disposto il sequestro amministrativo cautelare della Eleonora e la Procura di Ragusa aperto un’inchiesta sulla arrivo della nave ...