Uccisa a Milano | il marito arrestato | “Mi avete reso un assassino” Il gip | “Fatale la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Aveva garantito alla polizia che sarebbe andata a vivere con la figlia, ma non lo aveva fatto. Ed è anche per questo che Adriana Signorelli è morta. La “disponibilità estrema” della donna,a coltellate nella notte tra sabato e domenica a, “ad aiutare” ilAurelio Galluccio “le è stata purtroppo fatale” scrive il gip Maria Vicidomini nell’ordinanza di custodia in carcere per l’uomo che per anni era stato violento anche quattro giorni prima dell’omicidio. Le “recenti discussioni fra i due protagonisti della presente amara vicenda”, attestate da una serie di annotazioni della polizia riportate nell’ordinanza, “avvalorano, a livello indiziario, la riconducibilità esclusiva al Galluccio degli indizi di colpevolezza dell’omicidio della Signorelli”. Quest’ultima, spiega il gip, “infatti, contrariamente a ...

