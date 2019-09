Traffico Roma del 04-09-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 04-09-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico TRA LA TRIONFALE E LA VIA FLAMINIA IN CARREGGIATA INTERNA. PIU’ AVANTI IL Traffico RALLENTA TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA. RALLENTAMENTI ANCHE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA Roma NAPOLI PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA APPIA PIGNATELLI TRA VICOLO DELLA BASILICA E VIA DELL’ALMONE IN DIREZIONE GRA. SU VIA SALARIA, RALLENTAMENTI , PER LAVORI TRA VIA CORTONA ...

Traffico Roma del 04-09-2019 ore 18 : 00 : SULLA VIA FLAMINIA IL Traffico E’ IN CODA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CON UN VEICOLO IN FIAMME IN PROSSIMITA’ DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’. RALLENTAMENTI PER CURIOSI IN DIREZIONE OPPOSTA. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA OTTAVIO GASPARRI ALL’ALTEZZA DELLA PIAZZETTA DEL BEL RESPIRO IN DIREZIONE LEONE XIII STESSA SITUAZIONE IN VIA DI TORREVECCHIA NEI PRESSI DI VIA MONTEBRUNO. SU VIA SALARIA, RALLENTAMENTI , PER LAVORI TRA ...

Traffico Roma del 04-09-2019 ore 17 : 00 : RIAPERTO AL Traffico IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI, PRECEDENTEMENTE CHIUSO TRA VIA LUCANIA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. ANCHE IN ZONA BRAVETTA, RIEPERTA VIA DEI BENTIVOGLIO. SULLA VIA FLAMINIA IL Traffico RALLENTA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CON UN VEICOLO IN FIAMME IN PROSSIMITA’ DI GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTA’. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIALE OCEANIA E VIALE DELL’OCEANO PACIFICO VERSO IL ...

Traffico Roma del 04-09-2019 ore 14 : 30 : RIAPERTO AL Traffico IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI, PRECEDENTEMENTE CHIUSO TRA VIA LUCANIA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. ANCHE IN ZONA BRAVETTA, RIEPERTA VIA DEI BENTIVOGLIO. SU VIA SALARIA, CODE, PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSO IL CENTRO. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA FRATELLI BONNET IN PROSSIMITA’ DI VIA DEL VASCELLO. RALLENTAMENTI E CODE ...

Traffico Roma del 04-09-2019 ore 13 : 30 : RIAPERTO, LUNGO IL MURO TORTO IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI, PRECEDENTEMENTE CHIUSO TRA VIA LUCANIA E PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. ANCHE IN ZONA BRAVETTA, RIEPERTA VIA DEI BENTIVOGLIO. INCIDENTE NEL QUARTIERE LABICANO, CODE LUNGO VIA ANGELO BARARDI, IN PROSSIMITÀ DI VIA PIETRO ROVETTI. SU VIA SALARIA, CODE, PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI, VERSO IL CENTRO. SU VIA ...

Traffico Roma del 04-09-2019 ore 12 : 30 : INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, INCOLONNATO IL Traffico, TRA VIA DELLA PISANA E VIA OSTIENSE. CODE, PER Traffico INTENSO, LUNGO LA Roma FIUMICINO, TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO, IN DIREZIONE EUR. SU VIA SALARIA, CODE, PER UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, TRA VIA CORTONA E LA TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO. Traffico INTENSO E RALLENTATO, ANCHE LUNGO VIA FLAMINIA ...

Traffico Roma del 04-09-2019 ore 10 : 30 : CODE A TRATTI, SULLA Roma FIUMICINO TRA VIALE PARCO DE MEDICI E VIA DEL CAPPELLACCIO, VERSO L’EUR. CODE A TRATTI LUNGO IL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA. SI RALLENTA ANCHE IN ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E VIA OSTIENSE, E TRA TOR BELLA MONACA E VIA TIBURTINA. INCIDENTE E RALLENTAMENTI, LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, IN PROSSIMITÀ DI VIA DI TOR CERVARA, VERSO Roma. CODE LUNGO LA TANGENZIALE EST, ...

