Traffico Roma del 04-09-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 03-09-2019 ore 20 : 00 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA PER UN CANTIERE IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE DELLA PINETA SACCHETTI DI FRONTE IL POLICLINICO GEMELLI. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DI CASAL DEI PAZZI NEI PRESSI DI VIA VANNI ...

Traffico Roma del 03-09-2019 ore 19 : 00 : PER UN CANTIERE PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA VIA NOMENTANA E’ IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER UN ALBERO PERICOLANTE IN PROSSIMITA’ DI VIA SANNAZZARO, CI SONO RALLENTAMENTI. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ANDREA DORIA ...

Traffico Roma del 03-09-2019 ore 18 : 00 : PER UN CANTIERE PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA VIA NOMENTANA E’ IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER UN ALBERO PERICOLANTE IN PROSSIMITA’ DI VIA SANNAZZARO, CI SONO RALLENTAMENTI. ALL’EUR, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIALE PICO ...

Traffico Roma del 03-09-2019 ore 17 : 00 : PER UN CANTIERE PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PERMANE CHIUSO, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI ,SIA IN DIREZIONE NOMENTANA CHE DI PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. IL Traffico E’ DEVIATO IN VIA CAMPANIA. RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE ...

Traffico Roma del 03-09-2019 ore 14 : 30 : PER UN CANTIERE PERMANGONO CODE SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE LUNGO LA VIA CASSIA TRA VIA BARBARANO RomaNO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO PERMANE CHIUSO, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI ,SIA IN DIREZIONE NOMENTANA CHE ...

Traffico Roma del 03-09-2019 ore 13 : 30 : PER UN CANTIERE PERMANGONO CODE SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE LUNGO LA VIA CASSIA TRA VIA BARBARANO RomaNO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO PERMANE CHIUSO, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI ,SIA IN DIREZIONE NOMENTANA CHE ...

Traffico Roma del 03-09-2019 ore 12 : 30 : CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO TUTTO L’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. QUALCHE DIFFICOLTÀ ANCORA SULLE CONSOLARI IN INGRESSO IN CITTÀ. CODE SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO, E LUNGO VIA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE CORSO DI FRANCIA. SU VIALE DI TOR DI QUINTO, PER LAVORI, IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER DI CORSO DI FRANCIA, SI REGISTRANO CODE A PARTIRE DAL BIVIO ...

