virginiaraggi : Riaperta al traffico la Galleria Giovanni XXIII, a nord della città, dopo i lavori di Acea sull’impianto di illumin… - Roma : Campidoglio, riapre domenica al traffico la Galleria Giovanni XXIII dopo i lavori di rifacimento dell’impianto di i… - romamobilita : Via del Mare/Ostiense, traffico rallentato altezza Acilia direzione Roma centro -
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Traffico Roma del 04-09-2019 ore 07:30 Roma Daily News
RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA VIA CASILINA E VIA ARDEATINA. TRAFFICO INTENSO E ...
Traffico Roma del 03-09-2019 ore 20 : 00 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA PER UN CANTIERE IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE DELLA PINETA SACCHETTI DI FRONTE IL POLICLINICO GEMELLI. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DI CASAL DEI PAZZI NEI PRESSI DI VIA VANNI ...
Traffico Roma del 03-09-2019 ore 19 : 30 : PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA PER UN CANTIERE IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIALE DELLA PINETA SACCHETTI DI FRONTE IL POLICLINICO GEMELLI. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA DI CASAL DEI PAZZI NEI PRESSI DI VIA VANNI ...
Traffico Roma del 03-09-2019 ore 19 : 00 : PER UN CANTIERE PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA VIA NOMENTANA E’ IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER UN ALBERO PERICOLANTE IN PROSSIMITA’ DI VIA SANNAZZARO, CI SONO RALLENTAMENTI. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ANDREA DORIA ...
Traffico Roma del 03-09-2019 ore 18 : 30 : PER UN CANTIERE PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA VIA NOMENTANA E’ IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER UN ALBERO PERICOLANTE IN PROSSIMITA’ DI VIA SANNAZZARO, CI SONO RALLENTAMENTI. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ANDREA DORIA ...
Traffico Roma del 03-09-2019 ore 18 : 00 : PER UN CANTIERE PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA VIA NOMENTANA E’ IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER UN ALBERO PERICOLANTE IN PROSSIMITA’ DI VIA SANNAZZARO, CI SONO RALLENTAMENTI. ALL’EUR, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIALE PICO ...
Traffico Roma del 03-09-2019 ore 17 : 30 : PER UN CANTIERE PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA VIA NOMENTANA E’ IN CORSO UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER UN ALBERO PERICOLANTE IN PROSSIMITA’ DI VIA SANNAZZARO, CI SONO RALLENTAMENTI. ALL’EUR, RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIALE PICO ...
Traffico Roma del 03-09-2019 ore 17 : 00 : PER UN CANTIERE PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PERMANE CHIUSO, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI ,SIA IN DIREZIONE NOMENTANA CHE DI PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. IL Traffico E’ DEVIATO IN VIA CAMPANIA. RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE ...
Traffico Roma del 03-09-2019 ore 16 : 30 : PER UN CANTIERE PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PERMANE CHIUSO, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI ,SIA IN DIREZIONE NOMENTANA CHE DI PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. IL Traffico E’ DEVIATO IN VIA CAMPANIA. RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE ...
Traffico Roma del 03-09-2019 ore 15 : 30 : PER UN CANTIERE PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PERMANE CHIUSO, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI ,SIA IN DIREZIONE NOMENTANA CHE DI PIAZZALE DELLA CROCE ROSSA. IL Traffico E’ DEVIATO IN VIA CAMPANIA. RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE ...
Traffico Roma del 03-09-2019 ore 14 : 30 : PER UN CANTIERE PERMANGONO CODE SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE LUNGO LA VIA CASSIA TRA VIA BARBARANO RomaNO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO PERMANE CHIUSO, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI ,SIA IN DIREZIONE NOMENTANA CHE ...
Traffico Roma del 03-09-2019 ore 13 : 30 : PER UN CANTIERE PERMANGONO CODE SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO. SEMPRE PER LAVORI, SU VIALE DI TOR DI QUINTO CI SONO RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA’ DI VIA PIETRO LUPI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE LUNGO LA VIA CASSIA TRA VIA BARBARANO RomaNO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO PERMANE CHIUSO, PER ACCERTAMENTI TECNICI, IL SOTTOPASSO IGNAZIO GUIDI ,SIA IN DIREZIONE NOMENTANA CHE ...
Traffico Roma del 03-09-2019 ore 12 : 30 : CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO TUTTO L’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. QUALCHE DIFFICOLTÀ ANCORA SULLE CONSOLARI IN INGRESSO IN CITTÀ. CODE SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO, E LUNGO VIA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE CORSO DI FRANCIA. SU VIALE DI TOR DI QUINTO, PER LAVORI, IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER DI CORSO DI FRANCIA, SI REGISTRANO CODE A PARTIRE DAL BIVIO ...
Traffico Roma del 03-09-2019 ore 12 : 30 : CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO TUTTO L’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. QUALCHE DIFFICOLTÀ ANCORA SULLE CONSOLARI IN INGRESSO IN CITTÀ. CODE SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO, E LUNGO VIA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE CORSO DI FRANCIA. SU VIALE DI TOR DI QUINTO, PER LAVORI, IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER DI CORSO DI FRANCIA, SI REGISTRANO CODE A PARTIRE DAL BIVIO ...
Traffico Roma del 03-09-2019 ore 11 : 30 : CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO TUTTO L’ANELLO DEL RACCORDO ANULARE. QUALCHE DIFFICOLTÀ ANCORA SULLE CONSOLARI IN INGRESSO IN CITTÀ. CODE SU VIA SALARIA, IN PROSSIMITÀ DELL’AREOPORTO DELL’URBE, VERSO IL CENTRO, E LUNGO VIA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE CORSO DI FRANCIA. SU VIALE DI TOR DI QUINTO, PER LAVORI, IN PROSSIMITÀ DELL’USCITA PER DI CORSO DI FRANCIA, SI REGISTRANO CODE A PARTIRE DAL BIVIO ...
Traffico Roma del 03-09-2019 ore 10 : 30 : INCOLONNAMENTI LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST, VERSO QUEST’ULTIMA. SI REGISTRA ANCHE UN INCIDENTE IL PROSSIMITÀ DELL’USCITA DI VIA PALMIRO TOGLIATTI. SITUAZIONE DIFFICILE ANCHE LUNGO LA TANGENZIALE EST, SONO IN CORSO DEI LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LARGO SETTIMIO PASSAMONTI. CI SONO FILE A PARTIRE DA VIA DELLE VALLI, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. CODE ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, TRA VIALE CASTRENSE E IL ...