Toscana | caso di Dengue a Barberino del Mugello | attivati gli interventi di

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Undi malattia diè stato segnalato indel. Lo comunica l’AuslCentro, informando che sono iniziate questa mattina le operazioni di disinfestazione in due zone circoscritte della località in provincia di Firenze, dopo la segnalazione dell’Ufficio Igiene e Sanità pubblica competente per l’area. Già ieri – spiega l’azienda – l’Ufficio si è attivato per individuare l’area di intervento relativa a dove aveva soggiornato la persona colpita dalla malattia, un’infezione simil-influenzale causata da un virus presente in Paesi tropicali e subtropicali, che si trasmette attraverso la puntura di alcune zanzare (genere Aedes). “Lanon è presente nel nostro Paese e i casi che si riscontrano sono contratti durante viaggi in Paesi extraeuropei“, ricorda l’Ausl. L’Ufficio ...

Viv_Dany : @gustinicchi Rossi chi? Il presidente della Toscana? Mannaggia! Stamattina non gli deve essere arrivato il quotidia… - jenomy : RT @forestale82: @lameduck1960 @solagimma Ottima risposta, i soldi al netto di quanto pagato al Fisco, ne facciamo quello che vogliamo. E n… - forestale82 : @lameduck1960 @solagimma Ottima risposta, i soldi al netto di quanto pagato al Fisco, ne facciamo quello che voglia… -