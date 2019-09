Tommaso Cerno alle Pari Opportunità? Voce dal M5s | vogliono un gay | perché il senatore Pd

Tommaso Cerno : "Una sesta stella per creare un big bang democratico" : “Serve una sesta stella per creare un big bang democratico”. Usa questi termini il senatore Pd Tommaso Cerno per parlare dei prossimi step della crisi di governo. All’Adnkronos il parlamentare dem, che alla vigilia della crisi di governo aveva preso le distanze dal suo partito votando con i 5 Stelle il No alla Tav, dice: “Molti fra ieri e oggi mi hanno chiesto: che cos’è un governo rock? Qualcosa di inedito, ...

Tommaso Cerno - il senatore deluso dal Pd : "Se non andiamo con i grillini - facciamo la fine del Psi" : Soffiano venti di fine legislatura. «Su questo non ci metterei la mano sul fuoco». È comunque tempo di bilanci: il tuo, dopo un anno e mezzo da senatore? «Ho studiato. Il Pd, nelle cui liste mi sono candidato senza tessere di partito, mi ha ignorato per diciotto mesi, perché evidentemente non hanno

"Al Pd dico : state facendo un errore madornale" - sulla Tav Tommaso Cerno vota in dissenso col suo gruppo : “Al Pd dico, ripensateci finché siete in tempo, state facendo un errore madornale”. Il senatore dem Tommaso Cerno ha votato la mozione Tav in dissenso con il suo partito.Prima di esprimere il suo “no” al documento Pd, passato successivamente in Senato con 180 sì, ha annunciato che invece avrebbe votato sì alla mozione dei 5 stelle e rivolto un appello al suo partito: “Sono in dissenso col mio ...