Tiro con l’Arco | Mauro Nespoli e Sergio Pagni rappresenteranno l’Italia nella finale di

Tiro a segno - Europei Bologna 2019 : i convocati dell’Italia. Torna Petra Zublasing : La marcia di avvicinamento può ufficialmente cominciare. Valentina Turisini, ds della nazionale italiana di Tiro a segno, ha ufficializzato le convocazioni per gli Europei 2019 a fuoco (da 25 e 50m) che si terranno dal 12 al 23 settembre nel poligono di Bologna. Sono 13 gli atleti azzurri selezionati, 10 dei quali saranno impegnati nelle quattro specialità individuali olimpiche che metteranno a disposizione due pass singoli verso Tokyo 2020. ...

FCA/ E la fusione con Renault-Nissan : il brutto Tiro che Macron ci prepara : Si torna a parlare di una possibile alleanza. Ma gli stabilimenti italiani non avranno le stesse chance, visto che il governo francese è coinvolto

Insigne lascia il riTiro con la Nazionale : Era nell’aria, ora è ufficiale il forfait del capitano del Napoli che lascia il ritiro della Nazionale a causa del risentimento muscolare riportato durante la gara contro la Juventus di sabato sera. Lo ha comunicato il club “Lorenzo Insigne lascia il ritiro della Nazionale. L’attaccante del Napoli, che aveva accusato un problema muscolare durante il match contro la Juventus, è stato costretto ad abbandonare il gruppo azzurro ...

Italia - Lorenzo Insigne lascia il riTiro per infortunio : la stella del Napoli salta le sfide con Armenia e Finlandia : Lorenzo Insigne lascia il ritiro della Nazionale per infortunio: l’esterno del Napoli salta le sfide dell’Italia con Armenia e Finlandia, valevoli per le qualificazioni ad Euro 2020 In vista della doppia sfida contro Armenia e Finlandia, partite valevoli per le qualificazioni ad Euro 2020, l’Italia perde un pezzo importante del proprio attacco. Lorenzo Insigne lascia il ritiro della Nazionale per far ritorno a Napoli a ...

Conad richiama un prodotto da supermercato : rischio allergeni - disposto il riTiro immediato [MARCA e LOTTO] : Richiami alimentari per rischio allergeni. La nota catena di supermercati Conad ha disposto il ritiro di un proprio prodotto a causa della presenza di allergeni: si tratta di una farina di farro biologica di 400g del marchio “Le farine magiche Lo Conte”. Di seguito tutte le indicazioni utili: prodotto richiamato: “Farina di farro biologica” di 400g del marchio “Le farine magiche Lo Conte” Azienda: “Le ...

Tiro a volo - Europei 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X : L’inizio degli Europei di Tiro a volo 2019 è ormai imminente. Dopo aver organizzato i Mondiali dello scorso mese di luglio, sarà ancora il Trap Concaverde di Lonato del Garda ad ospitare un evento importantissimo nell’annata internazionale di questa disciplina, visto che la kermesse continentale assegnerà – in ogni gara individuale – due pass di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo, oltre alla corona annuale di ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Rio de Janeiro 2019 : Mazzetti è strepitoso nel primo round della pistola automatica. L’azzurro è secondo : Buone notizie per i colori azzurri da Rio de Janeiro, dove è in corso la quarta tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno. Il portacolori italiano Riccardo Mazzetti è infatti al secondo posto dopo il primo round di qualificazione del contest di pistola automatica uomini dalla distanza dei 25m. Il lombardo con lo score eccezionale di 295/300 (98-98-99) è stato preceduto soltanto dal forte cinese Yuehong Li, primo a quota 297/300, avendo ...

Farmaco con denominazione errata - contiene un principio attivo diverso da quello indicato : AIFA dispone il riTiro immediato [MARCA e LOTTO] : Errore in ambito Farmacologico: un Farmaco risulta presentare denominazione errata rispetto al contenuto. AIFA ha dunque disposto il ritiro immediato. L’errore è relativo ai medicinali Syntocinon e Synacten. Di seguito il comunicato dell’AIFA: “L’Agenzia Italiana del Farmaco comunica il ritiro dal mercato del lotto n. 190554 del medicinale per uso ospedaliero “SYNTOCINON fiale 5UI/ml 6 fiale” (scadenza marzo 2022). Il ritiro ...

Dalla rivalità con Messi all’ipotesi riTiro - Ronaldo non si nasconde : “smettere insieme a Leo? Vi dico che…” : L’attaccante portoghese è stato protagonista di un divertente siparietto con Messi durante la cerimonia dei sorteggi di Champions League Un siparietto davvero divertente, che ha visto protagonisti Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Seduti uno di fianco all’altro al Grimaldi Forum di Montecarlo per i sorteggi dei gironi di Champions League, il portoghese e l’argentino sono stati intervistati in simultanea, regalando momenti ...

Tiro con l'arco : a Firenze i Campionati Italiani Paralimpici : Da sabato 31 agosto a domenica 1 settembre per la prima volta sbarcano a Firenze i Campionati Italiani Paralimpici di Tiro con l'arco.

Boschi : il governo è per il Paese ma non riTiro le querele contro M5s : "Il bene per il Paese è evitare l'aumento dell'Iva e i pieni poteri a un uomo instabile come l'ormai ex ministro dell'Interno".

Ginnastica artistica - l’Italia maschile si prepara ai Mondiali con un maxi riTiro : Marco Lodadio guida gli azzurri : La Nazionale Italiana di Ginnastica artistica maschile si preparerà ai Mondiali, in programma a Stoccarda dal 4 al 13 ottobre, con un maxi ritiro di addirittura 12 giorni: i ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro si ritroveranno alla palestra federale Guglielmetti di Milano il prossimo 19 settembre e ci rimarrano fino al 30 settembre prima di partire alla volta della Germania. Nove ragazzi si contenderanno i cinque body azzurri a disposizione per la ...

Boschi : il governo è per il Paese ma non riTiro le querele contro il M5s : "Il bene per il Paese è evitare l'aumento dell'Iva e i pieni poteri a un uomo instabile come l'ormai ex ministro dell'Interno".

Allerta in Europa per birra tedesca con detergenti. Scatta il riTiro della Franken Bräu Pilsener : Lo segnala l’Ufficio federale della sicurezza alimentare tedesco. "L’assunzione della nostra birra contaminata può causare lesioni" ha comunicato lo stesso produttore". Ad oggi non riguarda il mercato italiano, ma c’è sicuramente la possibilità che i turisti italiani siano interessati.Continua a leggere