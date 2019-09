The Testaments sarà un’estensione di The Handmaid’s Tale | gli spunti per la serie dal

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Chi pensa che nella terza stagione The Handmaid'sabbia mostrato una certa povertà di contenuti può iniziare a gioire: il seguito dell'omonimo romanzo di Margaret Atwood, The, darà nuova linfa alla. MGM Television e Hulu hanno infatto acquistato i diritti per lo sviluppo di una nuova produzione seriale e stanno valutando con Bruce Miller – showrunner di The Handmaid's– le modalità per mezzo delle quali la nuova opera letteraria possa diventare un'estensione della. The– in uscita anche in Italia il 10 settembre – riprende il filo della narrazione a quindici anni di distanza dagli eventi conclusivi di The Handmaid'sed è narrato da tre personaggi femminili. L'acquisizione dei diritti è un passo atteso e inevitabile per tutti i soggetti coinvolti. Margaret Atwood è un'icona della letteratura che continua a deliziare e sfidare i ...

