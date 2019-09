Fonte : blogo

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Nel 1989 gli Stati Uniti hanno affrontano un'emergenza che, seppure non abbia causato vittime umane, ha evidenziato come la nostra specie possa essere sempre a rischio, nonostante le tecnologie avanzate e le ricerche in campo medico che ci garantiscono livelli di sicurezza sempre più avanzati. Un'emergenza che porta il nome di, e che è al centro di The Hot-Area di contagio, la miniserie in sei episodi in onda da questa sera, mercoledì 4 settembre 2019, alle 20:55 su(canale 403 di Sky).Ladela Washington ...

tvblogit : RT @VanityFairIt: The Hot Zone, su National Geographic l'inquietante scoperta del virus Ebola