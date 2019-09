The Handmaid’s Tale | il seguito The Testaments di Margaret Atwood diventerà una serie tv

Fonte : wired

(Di mercoledì 4 settembre 2019) “Possa il signore schiudere” è evidentemente un augurio piuttosto fruttuoso per l’universo narrativo creato dalla penna di. La scrittrice canadese ha in questi ultimi anni conosciuto un rinnovato e ancor più popolare successo grazie allatv The Handmaid’s, tratta dal suo romanzo del 1985 Il racconto dell’ancella. Il prossimo 10 settembre, a distanza di 34 anni, arriverà poi nelle librerie The, ildi quell’opera letteraria che sarà pubblicato anche in Italia col titolo I testamenti da Ponte alle Grazie. Ma non finisce qui: in queste ore pare che la piattaforma di streaming Hulu abbia deciso di adattare in formato seriale anche quest’ultimo libro. Laoriginale The Handmaid’s(che in Italia è diffusa da Tim Vision) è stata infatti rinnovata per una quarta stagione ma in molti sono ...

