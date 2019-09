The Handmaid' s Tale | Hulu prepara il sequel dal nuovo romanzo di Margaret Atwood

Fonte : blogo

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Nel 1985scrisse ilThe'sdiventato in Italia Il Racconto dell'ancella. 34 anni dopo, anche grazie al successo della serie tv dicon Elisabeth Moss, ispirata al suo libro, decide di scrivere e pubblicare The Testaments,ideale di The's, in uscita negli USA e in Italia (con il titolo I Testamenti) il 10 settembre.Naturalmentee MGM Television, che producono la serie tv, non si sono lasciati sfuggire il progetto e, secondo quanto riporta deadline, stanno già lavorando a una seriedi The'stratta da The Testaments. Ildiparte 15 anni dopo l'ultima scena di Offred (la protagonista interpretata da Moss nella serie) e al centro ci sono altri tre personaggi femminile.The'sildaldipubblicato su ...

