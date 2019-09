Temptation Island Vip anticipazioni | Anna Pettinelli critica i single

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 4 settembre 2019)diVip sgrida i tentatori: è caos Lunedì prossimo inizieràVip 2019. E, inutile negarlo, i telespettatori non hanno nascosto di essere curiosissimi di vedere la coppia formata dae Stefano Andrea Macchi, soprattutto per il caratterino fumantino di lei. Caratterino che, in base al video inerente allediVip pubblicato poco fa su Witty Tv, si è già palesato. Cos’è successo? Come mostrato da questo rwm,ha avuto molto da ridire contro alcunidiVip di Alessia Marcuzzi, rei di aver avuto alcuni atteggiamenti che hanno provocato in lei molta irritazione, arrivando anche a dire loro: “Quando siete andati via avete lasciato mille bottiglie sul bordo della piscina…Statevene a casa vostra…” Iriusciranno a comportarsi ...

trash_italiano : Rai 1 annulla la replica di un film e piazza Il Commissario Montalbano contro Temptation Island Vip - NolaxOslo : RT @Ri_Ghetto: Obiettivo per Temptation Island Vip: esaltare qualsiasi persona TRANNE Er Faina, del quale parlerò solo male e che non contr… - fkitily : RT @Ri_Ghetto: Obiettivo per Temptation Island Vip: esaltare qualsiasi persona TRANNE Er Faina, del quale parlerò solo male e che non contr… -