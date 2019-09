Telegraph | Perché la Serie A fa la spesa tra gli avanzi della Premier?

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Titola così ilparlando del gran numero di calciatori che hanno lasciato l’Inghilterra destinazione Italia in questa ultima parte del mercato La chiusura anticipata del mercato in Inghilterra ha permesso ai club italiani di capire chi non era parte dei progetti delle squadree inserirsi nelle trattative. In definitiva, scrive il, si sono lanciati sugli scarti. Gli operatori inglesi si sono spesso chiesti il motivo di questo interesse nei confronti di calciatori non ritenuti più all’altezza nel campionato inglese, e uno dei motivi è la minore intensità che ci ha invece inA. Ci sono poi casi in cui il divario finanziario tra laLeague e il resto dell’Europa ha trasformato giocatori anziani per lacome Sanchez e Mkhitaryan in calciatori difficili da piazzare se non in prestito. Nel 2017-18 nella top 10 dei club che ...

