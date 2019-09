Tekken 7 | il rapper T-Pain ha creato il cosplay di Leroy Smith

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Durante l'EVO 2019 tenutosi il mese scorso, il director di7, Katsuhiro Harada, ha mostrato quali personaggi faranno parte della stagione 3. Ad aprire le danze c'era Zafina, veterana di, seguita da un nuovo personaggio chiamato.Nonostantenon sia ancora stato pubblicato ufficialmente, il nuovo combattente ha attirato l'attenzione del musicista eT-, che in questo periodo ha aperto un canale Twitch dedicato a giochi come Overwatch, Apex Legends e Rainbow Six Siege.Oltre ad essere un giocatore, T-sembra amare i: ilinfatti ha voluto rendere omaggio al nuovo combattente vestendosi come lui. Il risultato è senza dubbio strepitoso, i due sembrano essere davvero gemelli separati alla nascita.Leggi altro...

