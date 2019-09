Sustainable screens | efficienza energetica e sostenibilità per il sistema delle sale

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Lecinematografiche italiane possono diventare esempio died? A lavorare alla riuscita di questa scommessa è il Green Drop Award con primari attori del mondo del cinema, dell’e istituzioni. “Quello tenutosi a Venezia 76 è stato un incontro di svolta per l’industria cinematografica e per l’ambiente. È nato di fatto un tavolo condiviso dei maggiori player del settore: dalle Film Commission, con quella sarda sempre in prima linea sulla, all’ANEC, dal GSE all’ENEA e altri si aggiungeranno prossimamente” ha dichiarato Marco Gisotti, direttore del Direttore Green Drop Award, “I prossimi passi verranno presentati e discussi a ottobre in occasione della Festa del cinema di Roma e, ancora, a gennaio 2020 alle Giornate del cinema di Sorrento perché il ferro va battuto finché è caldo e la crisi climatica non ammette più ...