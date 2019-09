Strootman | il retroscena sulla Roma | “ho ricevuto un’offerta ma…”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Kevinhadiverse offerte nell’ultima sessione di mercato, una di queste è arrivata proprio dalla, sua ex squadra, la conferma è arrivata direttamente dal diretto interessato. “Sono arrivate alcune offerte, ma non andavano bene al club”, ha spiegato il giocatore ai media olandesi. “Poi ho parlato con l’allenatore, mi ha detto che voleva che restassi. Alcune offerte sono arrivate anche dall’Italia”, ha svelato. “La? Sì, anche. Ma il Marsiglia non ha trovato l’offerta interessante o sufficiente”. Ancora sull’interesse dei giallorossi: “Se il tuo club dice che non sei più il benvenuto e la tua vecchia squadra sta arrivando, ci pensi sicuramente. Ma non è successo niente”. Adesso testa alla nuova stagione: “Ho un contratto ancora per quattro anni e non sento più di ...

