Stramaccioni | é guerra con la Federcalcio iraniana “I miei legali sono al lavoro”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Posegue quella che potrebbe sembrare una barzelletta ma è purtroppo realtà per Andrea. Il tecnico è sempre bloccato in Iran e adesso ha dichiaratoalla,che ieri gli aveva una nota di censura per “comportamento non professionale e dichiarazioni non vere”. “Non solo non mi e’ mai stata comunicata tale nota di censura – ha dettoall’Ansa – ma nemmeno notificata l’apertura del relativo procedimento disciplinare, in violazione dei più elementari diritti alla difesa. Ho già dato incarico aidi condurre tutti gli accertamenti del caso e, ove necessario, porre in essere tutte le azioni a tutela della mia persona e immagine sia professionale che personale”. L'articolo, écon la“Ial lavoro” sembra ...

ItaliaStarMagaz : Stramaccioni dichiara guerra all'Iran -