Stalkera il vicino di casa | la nonnina finisce ai domiciliari

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Aurora Vigne Il caso in un piccola paese nel Leccese. L'anziana signora era stufa della spazzatura dellasciata ovunque e ha iniziato a vendicarsi quotidianamente Denunciata per stalking alla veneranda età di 83 anni. Protagonista di questo caso insolito in un piccolo paese in provincia di Lecce è un'arzilla nonnetta, stufa del modo in cui lasciava la spazzatura il suodi caso. L'anziana signora, come raccontano le cronache locali, era esasperata e così ha deciso di sistemare la faccenda a modo suo, vendicandosi. E come? Be' innanzitutto, la nonnetta ha cominciato a lasciare spazzatura davanti alla porta del. Poi, non contenta, ha pure sistemato davanti al suo ingresso cocci e vetri per rendergli difficile l'uscita di. E non è finita qua. La nonnetta, infatti, è passata anche alla maniere forti con tanto di lancio di vasi di terracotta contro l'auto ...

sickofzain : ben altro. Quando Sana lo stalkera vicino casa sua, Akito da un pugno a qualcosa di vetro se non erro ed esce il sa… -