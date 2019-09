Slitta salita al Colle Nodo sottosegretario alla presidenza del Consiglio

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Al Quirinale ancora non hanno avuto comunicazioni sull’orario in cui il premier incaricato Giuseppe Conte salirà alcon la lista dei ministri per sciogliere la riserva. Di certo non questa mattina.Eppure :econdo i più ottimisti, l’incontro si sarebbe dovuto svolgere proprio in queste ore. E in questa corsa contro il tempo, già nel pomeriggio ci sarebbe dovuto essere il giuramento della nuova squadra di governo targata M5s-Pd.E invece nella compagine governativa, che ancora non c’è, èancora una volta la tensione. Adesso si apprende che serve qualche ora in più per comporre la squadra di governo e che comunque si spera di chiudere in giornata.Il punto è che la trattativa si è inchiodata in piena notte sulla casella deldel, quella che per intenderci fu di ...

