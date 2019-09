Sì dei soci alla nuova Mediaset europea

NBA – Alex Caruso versione ‘bodybuilder’ sui social - ma è photoshop : test antidoping a sorpresa per il cestista dei Lakers [FOTO] : Sui social spunta una foto di Alex Caruso versione bodybuilder, ma è un fotomontaggio: il cestista dei Lakers riceve un test antidoping a sorpresa! Nei giorni scorsi i social erano letteralmente impazziti per una foto di Alex Caruso, diventata virale in poco tempo. Il motivo? Il cestista dei Lakers sembrava aver messo su un fisico da bodybuilder. Nonostante ci voglia parecchio allenamento anche per loro, non è raro che un giocatore NBA si ...

Ismail Ajjawi : ammesso ad Harvard ma respinto alla frontiera per colpa dei social network : Essere ammessi ad Harvard ma non poter iniziare a frequentare i corsi universitari perché qualche amico ha fatto commenti considerati ostili nei confronti del governo statunitense. È quanto accaduto a Ismail Ajjawi, 17enne di origini palestinesi, residente a Tiro, in Libano. Secondo quanto riporta “The Harvard Crimson”, il quotidiano ufficiale della prestigiosa università americana, il giovane, arrivato ...

Juventus-Napoli - le reazioni dei calciatori sui social : da Cristiano Ronaldo a Milik : Dopo la gara persa ieri contro la Juventus e dell’errore finale del compagno Koulibaly, uno dei primi a mostrare vicinanza al senegalese è stato Arkadiusz Milik, ancora infortunato: “Un errore non cambia niente. Sei sempre il nostro campione Kalidou. Forza Napoli, siamo solo all’inizio”. Così, su Instagram, l’attaccante del club azzurro. “Una prima in casa piena di spunti su cui lavorare, lavorare e ...

'Chiara Ferragni - Unposted' - cosa c'è dietro alla regina dei social : il film : Il documentario, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, sarà nelle sale italiane il 17, 18 e 19 settembre

La società di Trump risparmia milioni di dollari a ogni taglio dei tassi della Fed : Secondo il Washington Post, le critiche del presidente alla Fed non sarebbero mosse dalla preoccupazione sugli interessi troppo elevati sul debito pubblico o sui mutui e i prestiti degli americani, ma piuttosto dalla preoccupazione per i suoi debiti

Il tam tam social dei leghisti 'M5S? Abbraccio col Pd è mortale' : Governo Pd-M5S, l'offensiva social della Lega. Dal profilo ufficiale del Carroccio a quello di Salvini e non solo Segui su affaritaliani.it

Addio a Giovanna Maggiani Chelli - presidente dell’associazione familiari vittime della strage di via dei Georgofili e blogger del Fatto.it : Addio a Giovanna Maggiani Chelli. La presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofilì è morta la notte scorsa, dopo una lunga malattia, nella sua casa di La Spezia. blogger del fattoquotidiano.it, Giovanna ha tenuto acceso per anni i riflettori su uno degli attentati mafiosi più misteriosi della storia italiana: quello che il 27 maggio 1993 a Firenze che causò cinque vittime, decine di feriti e ...

Ariana Grande : guarda come è stata girata la scena del bacio con Mikey Foster dei Social House nel video di “Boyfriend” : Dai un'occhiata al behind the scene The post Ariana Grande: guarda come è stata girata la scena del bacio con Mikey Foster dei Social House nel video di “Boyfriend” appeared first on News Mtv Italia.

Basket – Sacchetti fa fuori Aradori in vista dei Mondiali - lo sfogo sui social è pazzesco : “vi ho tutti nel mirino” : Il nuovo giocatore della Fortitudo Bologna ha commentato con amarezza sui social la sua esclusione dai convocati dell’Italia per i Mondiali in Cina Pietro Aradori non prenderà parte ai prossimo Mondiali di Basket, in programma in Cina dal prossimo 31 agosto. Il ct Meo Sacchetti ha deciso di escludere il neo-acquisto della Fortitudo Bologna dal roster dell’Italia, cogliendo di sorpresa tutti, compreso il diretto interessato. Da ...

Laura Chiatti mostra il figlio Pablo sui social. La reazione scioccata dei fan : Dall'unione felice tra l'attrice Laura Chiatti e il suo collega Marco Bocci sono state concepite due piccole creature, Enea, che ha quattro anni, e Pablo, nato due anni fa. Il secondogenito della coppia è di una bellezza formidabile, del resto con una mamma affascinante come la Chiatti non poteva essere altrimenti. L'avvenente attrice ha deciso orgogliosa di far partecipe il suo pubblico della grande gioia che le dona suo figlio, ...

BlackRock compra la società dei diritti di Marilyn ed Elvis : Un assegno di 875 milioni per il controllo di Authentic Brands. Alla società fa capo anche il popolare periodico Usa Sports Illustrated

Perisic al Bayern Monaco - i social si dividono : i commenti dei tifosi : La notizia della possibile cessione di Ivan Perisic al Bayern Monaco divide il tifo nerazzurro. Le società starebbero trattando per la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Sui social c’è chi esulta per la cessione del croato giudicato troppo incostante e chi invece rimpiange le giocate dell’ala vicecampione del mondo in carica. Un utente scrive: “Finalmente via Perisic. Un elemento negativo, un ...

“La luce dei miei occhi”. Ricky Martin presenta la figlia Lucia : arriva la prima foto ‘social’ : Giornata di figli svelati e di gioie famigliari oggi. Perché dopo il pargolo di Daniela Santanchè che fa strage su Instagram e dopo che Maria De Filippi è pronta ad accompagnare all’altare il suo Gabriele, ecco che arriva un nuovo piccolo a dare gioia a famigliari, appassionati e utenti della rete. Stavolta è il cantante latino americano Ricky Martin a pubblicare la prima foto della sua piccola Lucia, in uno scatto tenerissimo e da sciogliere il ...

Ricky Martin presenta la figlia Lucia sui social : ‘Luce dei miei occhi’ : “La luz de mis ojos”, ovvero “la luce dei miei occhi”: così Ricky Martin presenta su Instagram la figlia Lucia, una bella bambina bionda nata a gennaio 2019 tramite maternità surrogata. Lo scatto ha letteralmente fatto breccia nei cuori dei fan che hanno preso d’assalto la foto facendole raggiungere più di un milione e mezzo di like in poche ore. Fotografo per l’occasione è probabilmente Jwan Yosef, il pittore ...