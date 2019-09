Serie C | la media spettatori del girone B | il Cesena domina | Imolese maglia nera

Serie C - la media spettatori del girone A : il Novara comanda - male Renate e Juventus U23 : Il campionato di Serie C ha già regalato spettacolo nelle prime due giornate. Nel girone A comandano in 4. Sono, infatti, a punteggio pieno Renate, Como, Monza e Olbia. Entusiasmo in campo che non si è ripercosso sulle tribune. Infatti, analizzando i dati sugli spettatori, il girone A risulta essere quello con meno spettatori totali. Poco più di 30000 anime sugli spalti di piazze comunque importanti come Vercelli, Novara, Monza, Siena. ...

Altro che Serie C - la media spettatori nel Girone C è pazzesca : il confronto con la Serie B - numeri incredibili per le big del campionato : I campionati di Serie A e Serie B si fermano per lasciare spazio alle Nazionali non quello di Serie C che preannuncia come al solito grande spettacolo. Le prime due giornate hanno dato importanti indicazioni soprattutto nel Girone C, le dirigenze sono state capaci di costruire squadre veramente forti, sono infatti almeno 4-5 le squadre in grado di poter lottare per la vittoria del campionato, piazze anche caldissime e che possono sempre ...

Serie A - avvio con record : 26.140 spettatori (in media) a partita : La nuova stagione di Serie A parte con un record di presenze allo stadio. Sono stati 26.140 gli spettatori medi a partita. Una cifra che non è mai stata raggiunta da quando è stato introdotto il format a 20 squadre, nella stagione 2004-05. Una soglia tra l’altro mai raggiunta, negli ultimi dieci anni, in alcuna partita giocata nel mese di agosto. La partita più seguita allo stadio, questo weekend, è stata Inter-Lecce. A San Siro sono ...

Mediaset - firmato a sorpresa accordo con Amazon Prime Video (che manderà in onda la Serie “Made in Italy”) : L’annuncio, a sorpresa, arriva da Cologno Monzese: accordo firmato tra Mediaset e Prime Video, il servizio streaming di Amazon, che trasmetterà in anteprima la serie tv “Made in Italy“. La fiction prodotta dalla Taodue di Pietro Valsecchi arriverà sul catalogo della piattaforma in autunno e successivamente sarà trasmessa da Canale 5. L’azienda ha scelto di evitare la messa in onda anticipata su Mediaset Play portando al ...

Guida Serie A : La “classe media” : La fascia delle squadre che si muovono attorno alla metà della classifica, e che potrebbero salire verso l'Europa o scendere verso il basso

Calciomercato Serie A - le ultime : nomi nuovi per la mediana del Bologna - innesto Verona - attiva la Spal : Calciomercato – Il mercato sta per chiudersi, ma le squadre sono ancora al lavoro. A fare il punto sulle trattative è La Gazzetta dello Sport. La Roma continua il pressing su Rugani. Come noto, Fonseca vuole un difensore centrale e il profilo dello juventino sarebbe quello ideale. Rugani ha già dato un’apertura di massima al trasferimento, che renderebbe felice anche la compagna Michela, impegnata a Roma. Non dovesse trovarsi un ...

Calcio - come vedere le partite in diretta tv e streaming : Serie A - Champions League - Europa League - Coppa Italia. Tutti i diritti tra Sky - Mediaset - Dazn e Rai : Sta per iniziare un’intensa stagione di Calcio, dopo la pausa estiva (in cui comunque gli appassionati hanno avuto modo di divertirsi grazie alle amichevoli e agli appuntamenti riservati alle Nazionali) si è ormai pronti per tornare in campo e per iniziare un’annata che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Dove saranno trasmesse le partite? Su quali canali bisognerà sintonizzarsi per gustarsi gli incontri? Quali ...

Rivoluzione diritti tv - Lega dice sì a trattativa con Mediapro per il canale Serie A : Rivoluzione diritti tv nel calcio italiano. La Lega Serie A ha votato per il via libera alla trattativa con Mediapro che hanno offerto un miliardo e 150 milioni per dar vita al canale televisivo della Serie A. È una cifra superiore di 177 milioni a quella pagato da Sky e Dazn. L’Assemblea ha deliberato all’unanimità. L’Assemblea «intende mantenere la piena facoltà di rivolgersi agli operatori del mercato della comunicazione per ...