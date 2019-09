Serie C | il duro sfogo del presidente del Potenza | “Senza strutture non c’è futuro”

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Senza adeguatesportive “non si programma il futuro e non si va avanti: oltre alla differenza di budget che ci divide dalle ‘big’ del campionato, le nostre rivali hanno centri sportivi adeguati, mentre noi facciamo allenare quattro squadre giovanili ogni giorno nello stadio Viviani”. E’ questa una delle riflessioni fatte nel pomeriggio, in una conferenza stampa, daldelCalcio Salvatore Caiata. Il numero uno rossoblu ha spiegato che gestire in questo modo l’organizzazione di una società “non è semplice”, e “senzanon si cresce e non si pianifica il futuro”. Caiata si è detto soddisfatto della prestazione della squadra contro la Ternana: “Nonostante la sconfitta abbiamo fatto un ottimo calcio e la partita è stata decisa dal classico tiro della domenica”. Infine un commento ...

Ant0n1082078098 : @matteosalvinimi @agorarai Guarda che Conte non ti ha insultato, ha solo elencato una serie di aggettivi che ti sei… - infoitsport : Com’è duro l’esame serie D: i rosanero cercano rinforzi – (Repubblica) - Danilo31333280 : @Torrenapoli1 Mammamia Tanta roba 100 milioni conservati +. Ulteriori soldi serie a e champions! Andiamo a cazzo du… -