Scompenso cardiaco | un farmaco riduce l’incidenza della morte

(Di mercoledì 4 settembre 2019) AstraZeneca ha annunciato i risultati dettagliati dello studio di fase III DAPA-HF che ha mostrato come dapagliflozin, in aggiunta allo standard di cura, abbia ridotto sia l’incidenza diper causa cardiovascolare che il peggioramento dello. DAPA-HF e’ il primo studio clinico sugli esiti dicondotto con un inibitore SGLT2 per valutare il trattamento delloin pazienti con ridotta frazione di eiezione (HFrEF), con e senza diabete di tipo 2 (DMT2). Dapagliflozin – spiegano in una nota – e’ attualmente approvato nel trattamento di pazienti affetti da diabete di tipo 2. I dati sono stati presentati al Congresso ESC in corso a Parigi e confermano i dati dei risultati top-line annunciati lo scorso agosto 2019, che hanno mostrato che DAPA-HF abbia raggiunto l’endpoint primario. I risultati ...

