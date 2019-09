Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Il vero trionfatore del mercato estivo è Giuseppe, scrive Claudiosu. Ha condotto un mercato esemplare, raggiungendo tutti gli obiettivi programmati. Soprattutto, ha chiuso un cerchio che aveva aperto lui stesso. A inizio estate aveva dichiarato fuori dal progetto Inter Nainggolan, Perisic e Icardi estessa sequenza temporale in cui aveva palesato i problemi li ha risolti. Prima ha ceduto Nainggolan al Cagliari, poi Perisic al Bayern e infine, allo scadere del mercato, anche Icardi al Psg. Sono partiti tutti e tre in prestito, dunque potrebbero tornare a casa la prossima estate, ma il punto è un altro: “è riuscito a cederli nonostante fossero stati dichiarati come esuberi pubblicamente, e dunque tutto il mondo sapeva di poterli prendere a prezzo di saldo”. Invece, scrive, Perisic e Icardi sono partiti al giusto prezzo: 25 milioni ...

napolista : Savelli (Libero): nella bonifica dell’#Inter c’è il capolavoro di #Marotta Il ds è riuscito a cedere #Nainggolan,… - francoserpico : RT @capuanogio: #Savelli su #Libero: 'Arbitri, che caos. Così le nuove regole sono un fallimento anche se dovevano ridurre il campo della d… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: #Savelli su #Libero: 'Arbitri, che caos. Così le nuove regole sono un fallimento anche se dovevano ridurre il campo della d… -