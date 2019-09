Sarri torna in campo e dirige parte dell’allenamento

Juventus - Sarri torna ‘parzialmente’ : il tecnico guida parte della seduta odierna : torna, seppur parzialmente. Dopo i tre giorni di riposo concessi conseguentemente alla sfida contro il Napoli, la Juventus è tornata quest’oggi ad allenarsi. Maurizio Sarri, che si sta piano piano riprendendo dai problemi di salute, ha diretto parte della seduta odierna. I bianconeri, tranne chi è impegnato con le nazionali, si sono ritrovati questo pomeriggio alla Continassa, Higuain e Douglas Costa torneranno invece in gruppo ...

Sarri scalpita : vorrebbe tornare in panchina già contro il Napoli : Sarri scalpita: vorrebbe tornare in panchina già contro il Napoli Come riporta l’edizione odierna de La Stampa, Maurizio Sarri sta già meglio. Il mister ha assistito anche ieri, a bordo campo, alla seduta di allenamento diretta dal suo vice Martusciello. Sarri scalpita, vorrebbe tornare in panchina già contro il Napoli, ma i medici non sembrano pensarla allo stesso modo. I sanitari sono orientati a rispettare i tempi di rientro ...

FANPAGE – Sarri Juventus esonero imminente : torna Massimiliano Allegri? : Sarri Juventus – Avrebbe del clamoroso quanto rivelato dalla testata giornalistica FANPAGE.it. Stando a quanto apparso sul sito poche ore fa, la situazione in casa Juventus sarebbe molto tesa. Juvedipendenza.net non ha trovato riscontro in merito a quanto scritto, ma riportiamo testualmente per onore di cronaca: Sarri Juventus verso il divorzio, questo quanto riportato da […] More

Juve - Sarri e Ronaldo dovrebbero tornare in campo già da domani 19 agosto : La Juventus ieri sera 17 agosto ha giocato l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato contro la Triestina. Alla trasferta erano assenti due punti cardini della squadra: Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo. Il tecnico di Valdarno, colpito da un attacco influenzale alla vigilia della festa di Villar Perosa aveva comunque deciso di essere presente e contro il parere medico è sceso anche dal pullman che aveva condotto la squadra in Val ...

Gazzetta : Il Napoli torna alle idee di Sarri. Se non arriva un attaccante gioca Mertens : Il Napoli non ha mollato su nessuna delle trattative aperte i questa sessione di mercato. Il club azzurro, con De Laurentiis, è andato fino in fondo senza però riuscire ancora a chiudere i colpi necessari per rafforzare l’attacco. C’è bisogno di un bomber, uno che realizzi 30 gol, ha detto il presidente del Napoli, e quell’uomo potrebbe essere Mauro Icardi, ma la trattativa con l’Inter appare molto complessa soprattutto ...

Juventus - buone notizie per Sarri : Chiellini è tornato in gruppo : La Juventus, da diversi giorni, sta intensificando il lavoro alla Continassa. Infatti, dopo essere rientrata dall'Asia la squadra ha goduto di due giorni di riposo e da martedì scorso, i bianconeri hanno ripreso gli allenamenti alla Continassa. In questi giorni, la Juve ha svolto quasi sempre delle doppie sedute, ad eccezione di giovedì, quando Sarri ha dato il pomeriggio libero ai suoi ragazzi. Il programma di oggi, invece, ha previsto ancora ...

La Juventus è tornata a Torino : nelle prossime settimane Sarri lavorerà sulla tattica : Questa mattina la Juventus è atterrata all'aeroporto di Torino Caselle di rientro da Seoul. Appena tornati i giocatori bianconeri hanno ricevuto da Maurizio Sarri una bella notizia, visto che il tecnico ha concesso ai suoi ragazzi due giorni di vacanza e la ripresa è fissata per martedì 30 luglio. Quando la Juve si ritroverà alla Continassa per gli allenamenti la preparazione entrerà sempre più nel vivo: Sarri vorrà sfruttare le prossime ...

La Juventus sta tornando in Italia : alla ripresa Sarri ritroverà Cuadrado e Bentancur : La Juventus, quest'oggi, ha giocato la terza amichevole della tournée asiatica e i bianconeri hanno pareggiato per 3-3 con il Team - K, selezione del campionato coreano. Per i Campioni d'Italia adesso è il momento di rientrare a casa e infatti subito dopo la partita la squadra ha lasciato Seoul per tornare a Torino, una volta rientrati nel capoluogo piemontese i giocatori della Juve avranno la possibilità di riposarsi un po'. Anche perché ...