Santa Teresa di Calcutta ricordata a Castellaneta il 5 settembre 2019

Dalla Marinedda in direzione Santa Teresa di Gallura - che mare! : Lasciate ogni telefono o voi che entrate. La Sardegna, tra Trinità d’Ugulto e Santa Teresa di Gallura è il luogo ideale per rilassarsi, già solo perché il telefono è fuori servizio, quasi sempre!La mia base è alla Marinedda , dove la lunga spiaggia bianca ti accoglie nel silenzio che la caratterizza, poche strutture, un solo stabilimento e poi c’è Michela che con i suoi cocktail ...

Sardegna : Santa Teresa Gallura al centro delle attività WWF sul mare e sui cetacei : Con l’inaugurazione del centro Didattico Informativo a Santa Teresa Gallura (Lunedì 22 luglio alle 19,00) il WWF Italia continua il lavoro per la costruzione di una rete di centri territoriali aperti al pubblico: luoghi d’incontro e di scambio culturale, laboratori per la formazione e l’educazione, sedi di mostre dedicati al racconto e alla difesa della biodiversità, alla tutela del mare e della natura protetta oltre che di informazione e ...

Le bellezze della Sardegna : in volo col drone sopra Santa Teresa di Gallura [VIDEO] : Il drone di Corrado Mascia ci porta in volo sopra la meravigliosa Santa Teresa di Gallura, in provincia di Sassari, in Sardegna. Il mare è l’indiscusso protagonista del borgo di circa 5mila abitanti, che d’estate aumentano vertiginosamente con l’arrivo di decine di migliaia di turisti. Vittorio Emanuele I di Savoia la fondò nel 1808, ribattezzando col nome della moglie Maria Teresa una località detta Longosardo (o Longone) L'articolo Le ...