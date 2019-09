Salvini | Governo nato tra Parigi e Berlino | torneremo

Fonte : blogo

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Il ministro dell’Interno uscente e leader della Lega Matteonon ha perso tempo a commentare la squadra didel Conte bis o 2.0 come si dice negli ambienti di Palazzo Chigi dopo il varo dell'esecutivo giallorosso che conta 21 ministri, du cui 7 donne, e un nuovo ministero, quello per l'Innovazione tecnologica. Sciolta la riserva, nasce ilConte bis. Presentata la squadra dei Ministri Tutti i ministri del Conte bis Secondosi tratta di untrae dalla paura di mollare la poltrona, senza dignità e senza ideali, con persone sbagliate al posto sbagliato". Per la Lega non cambia nulla: "Lavoriamo come e più di prima, non potranno scappare dal giudizio degli Italiani troppo a lungo: siamo pronti, il tempo è galantuomo, alla fine vinceremo noi".Il...

