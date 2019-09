Salvini all' opposizione | Governo indegno nato tra Parigi e Berlino Ma alla fine

Parte il Conte 2 : la Repubblica finirà all’opposizione con Salvini? : Sollievo, dopo l’ultimo – atteso – responso dell’oracolo Rousseau (lo strano animale mitologico, mezzo democrazia diretta e mezzo società commerciale): il “Conte bis” ha ottenuto via libera. Un bagno di realismo cui non fanno bene gli enfatismi politichesi di Nicola Zingaretti, con il suo “governo di legislatura” che dovrebbe recuperare il terreno perduto dall’Italia negli ultimi decenni, o i profetismi di Beppe Grillo; che per rimettere ...

Governo : Candiani - 'Salvini dispiaciuto - M5S non può passare da una parte all'altra' : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - "Salvini è, giustamente, come lo siamo tutti noi, molto dispiaciuto per una circostanza di Governo che ci doveva dare delle risposte che sono mancate negli ultimi mesi". Così, il sottosegretario dell'Interno Stefano Candiani della Lega. "Noi abbiamo iniziato un percorso

Bologna - richiedente asilo iscritta all’anagrafe : il Viminale fa di nuovo ricorso. Avvocati migrante : “Colpo di coda di Matteo Salvini” : Non sono bastate due sconfitte in tribunale, l’ultima delle quali lo scorso 9 agosto. Il Viminale ha deciso di ricorrere nuovamente per chiedere l’insussistenza del diritto all’iscrizione di una richiedente asilo all’anagrafe del Comune di Bologna. Ad annunciarlo la Onlus Avvocato di strada che in questo iter processuale ha seguito la donna. Un “colpo di coda” di Matteo Salvini, ormai prossimo a lasciare il ...

Matteo Salvini - ultimo sfregio di Moscovici : "Non piangerò quando andrà all'opposizione. Pd e M5s da tentare" : "Penso che è un'esperienza che debba essere tentata". Pierre Moscovici è spudorato, ma non sorprendente. Il Commissario Ue agli Affari economici uscente, francese e socialista, in un'intervista al canale televisivo francese LCI commenta così la possibile formazione di un nuovo governo tra M5s e Pd e

Lifeline - la nave Ong forza il divieto : sequestrata dalla GdF. Matteo Salvini : "Avete sbagliato ministro" : "Leggi e confini vanno rispettati. Se qualcuno pensa di fregarsene senza conseguenze ha sbagliato di grosso e ha sbagliato ministro: faccio e farò di tutto per difendere l'Italia" sbotta Matteo Salvini subito dopo la notizia che la nave Eleonore della Ong tedesca Lifeline sta facendo rotta verso Poz

Migranti - nave Eleonore forza il divieto e fa rotta verso Pozzallo. Salvini : «Didenderò i confini» : La Eleonore, nave della ong Mission Lifeline, con oltre 100 Migranti soccorsi a bordo, respinta nei giorni scorsi sia dall'Italia che da Malta, ha dichiarato lo stato di emergenza entrando in...

La nave Eleonore forza il divieto di Salvini : "In rotta verso Pozzallo" : La nave Eleonore ha forzato il divieto imposto da Salvini e si sta avvicinando a Pozzallo. L’imbarcazione, con a bordo 101 migranti, dovrebbe arrivare nel porto siciliano intorno a mezzogiorno.Lifeline twitta: “Ciao, presto l’Eleonore arriva a #Pozzallo. Sarebbe bello se alcune persone e avvocati fossero li’ per incontrare l’equipaggio”.Lo sbarco di 29 migranti dalla nave della Marina militare italiana ...

Salvini : da Pd-M5S dispetto all'Italia : 9.06 "Un governo Pd-M5S nasce per fare cosa? Lo fanno per smontare quello fatto? Il dispetto non lo fanno a Salvini ma all'Italia". Così il leader Lega e ministro dell'Interno, Salvini, a Radio24. "C'era un governo fermo e litigioso, fermo sulla riforma fiscale, fermo sulla riforma della giustizia, fermo sulle infrastrutture, fermo sulle autonomie, è per questo che siamo usciti dal governo. Abbiamo messo 7 ministeri nelle mani del popolo ...

Salvini si è semplicemente staccato da chi si era venduto alla sinistra - dice Fontana : “Nel partito, dai ministri agli amministratori sul territorio, non ce n'è uno che fosse contrario a far cadere il governo. Lavorare era diventato impossibile, ci facevano i dispetti, ci attaccavano pubblicamente, erano più aggressivi del Pd”. Così si esprime il ministro degli Affari esteri e della Famiglia, il leghista Lorenzo Fontana, in un'intervista a Libero Quotidiano nella sua edizione di carta. Per poi aggiungere anche: “Lo penso, il tempo ...

Centrodestra : Salvini - ‘io sono per allargare ma no a ricette del 1994’ : Bergamo, 1 set. (Adnkronos) – “Con il Centrodestra lavoriamo bene a livello locale. Basta che non ci sia qualcuno per cui il problema è la Lega e non il Pd o la sinistra. Io sono per allargare. Ma non possiamo riproporre le ricette del 1994 nel 2019. E cambiato il mondo”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, alla festa della Lega ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. “Non dico di no a nessuno, ma ...

Salvini - dal Papeete all’opposizione : l’agosto terribile del “capitano” : La strategia del leader della Lega, tesa a sfruttare il vento in poppa nei sondaggi per entrare a Palazzo Chigi, s’è rivelata sbagliata, tanto da perdere (almeno per il momento) quel ruolo da protagonista mantenuto per tutta la durata del governo gialloverde

La Mare Jonio chiede nuovamente lo sbarco. Salvini chiude anche alla Alan Kurdi : Lo scontro sui migranti infiamma la politica anche nel pieno dei negoziati per il Conte-bis, con la nave Mare Jonio ancora ferma a 13 miglia dalle coste di Lampedusa con 34 persone a bordo. "Queste cose non vogliamo più vederle. Non è umano. Fate scendere subito questi esseri umani", ha chiesto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, attaccando il divieto imposto dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Riaprire i porti non ...