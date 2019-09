Salerno | domenica le operazioni di disinnesco della bomba a Battipaglia

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2019) In programma8 settembre 2019 ledi bonifica di unad’aereo risalente alla II Guerra Mondiale rinvenuta nel comune di), in un terreno agricolo. Lesaranno condotte dagli Artificieri dell’Esercito Italiano-21° Reggimento Guastatori di Caserta: avranno inizio quando sarà completata l’evacuazionepopolazione e si protrarranno per 8/12 ore. L’evacuazione riguarderà 36mila cittadini, residenti nel raggio di 1.600 metri dal punto di rinvenimento – raggio di sgombero previsto dalla normativa NATO in base alla tipologia e alle caratteristiche dell’ordigno – e inizierà alle 5 del mattino per agevolare ledei militari e fare in modo che i cittadini possano rientrare il prima possibile nelle loro abitazioni. L'articololedia ...

lagaeta75 : Domenica 8 settembre atrio del Duomo di Salerno biglietti in prevendita su - Scisciano : Al Parco Archeologico di Paestum da giovedì 5 a domenica 8 suona l’Ensemble di Percussioni diretto dal Maestro Paol… - GazzettaSalerno : Danilo Rea e Peppe Servillo, cambiano data e luogo, domenica 8 al Duomo di Salerno. -