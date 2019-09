Rugby | Inghilterra-Italia | la formazione titolare e il XV degli azzurri per il Test Match

Rugby femminile - Test Match novembre 2019 : l’Italia affronterà il Giappone a L’Aquila e l’Inghilterra a Bedford : Dopo date ed avversarie, ufficializzate anche le città che vedranno impegnata la Nazionale italiana di Rugby femminile: le azzurre sosterranno nel mese di novembre due Test Match internazionali, in preparazione al Sei Nazioni femminile del 2020. Ad affrontare l’Italia saranno Giappone ed Inghilterra. Comunicate oggi le sedi dei due incontri: l’Italia giocherà allo Stadio Tommaso Fattori de L’Aquila contro il Giappone sabato 16 ...

Rugby - Test Match 2019 : Italia-Inghilterra. Programma - orari e tv : Quarto ed ultimo dei Test Match estivi 2019 per la Nazionale italiana di Rugby che sta affinando al meglio la condizione in vista dell’appuntamento dell’anno: la Coppa del Mondo in Giappone. Si chiude in bellezza con la trasferta in casa dell’Inghilterra, una delle migliori nazionali del globo: gli azzurri guidati da Conor O’Shea vogliono farsi valere, provando magari a limitare il distacco dal XV della Rosa. Andiamo a ...

Rugby - Test Match estate 2019 : la Scozia si riscatta sulla Francia - super Inghilterra con l’Irlanda : Altro pomeriggio di Test Match per il grande Rugby in questa estate 2019 che precede l’appuntamento più importante del quadriennio: i Mondiali. Due gli incontri importanti che sono andati in scena in questa giornata: la Scozia ha prevalso sulla Francia, l’Inghilterra sull’Irlanda. Rivincita casalinga per gli scozzesi che, dopo aver sofferto tantissimo nel primo tempo con i transalpini (si erano imposti settimana scorsa), ...

Rugby - Test Match estivi 2019 : l’Italia giocherà in Francia ed Inghilterra senza pensare al ranking : L’Italia potrà giocare a cuor leggero e senza pensieri di ranking gli ultimi due Test Match estivi in preparazione alla Coppa del Mondo di Rugby: se la vittoria contro la Russia non ha portato punti, la gara contro la Francia di fine mese non potrà toglierne agli azzurri, così come lo stesso ragionamento vale per la sfida in Inghilterra di fine mese. Anche se la distanza tra azzurri e transalpini è inferiore ai dieci punti, il fattore ...

Rugby - Test Match estate 2019 : Inghilterra-Galles 33-19. Gli ospiti perdono la possibilità di salire al numero uno del ranking mondiale : L’Inghilterra vendica la sconfitta patita nell’ultimo Sei Nazioni e batte il Galles per 33-19 nel primo dei Test Match estivi di Rugby in preparazione alla Coppa del Mondo che scatterà il 20 settembre in Giappone. Si trattava però di uno degli incontri più importanti per gli ospiti, che in caso di pareggio o vittoria avrebbero scavalcato la Nuova Zelanda in vetta al ranking mondiale. Nel primo tempo parte subito a tutta ...