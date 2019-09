Roma | disabile bloccato in metro per ascensori rotti | Ho perso l' esame

Roma - Giorgia Meloni sul disabile bloccato nella metro : «Scandaloso. L'amministrazione chieda scusa a Matteo» : «Scandaloso. Possibile che nel 2019 la Capitale d'Italia non permetta ai disabili di viaggiare tranquillamente sul trasporto pubblico?». Giorgia Meloni, leader di Fratelli...

Vergogna Roma - disabile bloccato sotto la metro : tutti gli ascensori rotti. «Ho perso l'esame all'università. Ero in trappola sotto la stazione» : Matteo Chittarro ha 21 anni e una malattia congenita che lo costringe in sedia a rotelle da quando ne aveva 10. Oggi avrebbe dovuto sostenere un esame fondamentale per la sua carriera...

Roma - resta disabile dopo incidente : insulti e minacce nel condominio ad un 36enne : Da Roma arriva una brutta storia di cronaca. Simone Rapisarda, ex fornaio 36enne si è ritrovato paralizzato da un giorno all'altro. Ritornato a casa dall'ospedale, dopo l'incidente avvenuto lo scorso ottobre, ha chiesto ed ottenuto la sostituzione del vecchio ascensore di condominio. La sua sacrosanta richiesta, però, ha fatto storcere il naso ad alcuni vicini di casa e la famiglia dell'uomo ha ricevuto un messaggio crudele, carico ...

Roma - incendio al Tufello in un appartamento : muore un disabile - altri due feriti : Un bruttissimo incendio si è verificato ieri sera, intorno alle ore 19:45, al rione Tufello, sito nel territorio di Roma. Per cause ancora da accertare, uno stabile situato al terzo piano di una palazzina, in via Monte Massico, è improvvisamente andato a fuoco. All'interno c'erano due persone: un'anziana donna e suo figlio disabile, che aveva 62 anni. Purtroppo per costui non c'è stato nulla da fare, in quanto sarebbe morto carbonizzato durante ...

