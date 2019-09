Roberto Speranza | ministro in quota-Boldrini | si prende il ministero della Salute

Roberto Speranza : "No al muro di incomunicabilità con M5S. Pd cambi - o la destra al governo per anni" : “Non dobbiamo arrenderci al muro di incomunicabilità che si è alzato tra il nostro campo e il Movimento 5 Stelle”. Lo ha dichiarato il segretario nazionale di Articolo Uno, Roberto Speranza, durante la sua relazione all’Assemblea nazionale “Diventare l’alternativa” in corso a Roma. “La verità la conosciamo tutti, dal 2013 in poi loro hanno preso una parte significativa dei nostri ...